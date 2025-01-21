ЛЧ. Монако – Астон Вилла 1:0. Монегаски усложняют жизнь Унаи Эмери

В последние недели команда Унаи Эмери страдает от безделья. Настоящего безделья, когда они банально не включаются на полную и спокойно ведут матчи, после чего происходит включение на несколько минут, несколько голов и снова можно спать. Именно этого больше всего боялись болельщики бирмингемского клуба накануне матча против "Монако".

Своих проблем пока хватает и у подопечных Ади Хюттера. В чемпионате все неидеально, вылет из Кубка Франции и вообще не очень оптимальная форма. Неплохо выравнивали шансы травмы "Виллы", оставшейся без своих основных центральных защитников, да и в центре поля и атаке не хватало свежих ног Джона МакГинна. Травмы, здесь ничего не поделаешь.

"Вилланы" претендуют на прямой выход в 1/8 финала, поэтому им эта победа была необходима. С другой стороны, свою борьбу ведут и "монегаски", поэтому у них мотивации было не меньше. Что же в итоге мы увидели на поле? Относительно равную игру в первом тайме без владения инициативой какой-либо из команд, это если коротко. На первых минутах хозяева заработали угловой, с которого удалось забить, хотя и не с первого раза. Сначала пробил Керер, но с его ударом справился Мартинес, а на добивание первым был Уилфред Синго. Внезапные 1:0, которые продиктовали то, что происходило дальше.

"Вилла" пыталась сохранять спокойствие и искать собственные моменты, а команда Хюттера сознательно опустилась ниже, отдала мяч и ждала, когда соперник ошибется, чтобы его можно было хорошо наказать быстрыми атаками. Вот только остроты ни от тех, ни от других мы практически не видели. Лишь к концу первого тайма команды вновь дали повод приподняться с дивана в ожидании гола. Сначала Уоткинс красиво избежал офсайда, принял передачу из глубины и пробивал в угол ворот, каким-то чудом Маецкий успел среагировать и спасти свою команду.

А через несколько мгновений Аклиуш также получил просто убийственный момент и должен был удваивать преимущество своей команды, не хватило точности. Что касается второго тайма, то картина особо не изменилась. Гости пытались сравнять и периодически что-то создавали, а хозяева искали свои быстрые атаки. Воплотилось это в хороший момент от Роджерса, который пробивал внешней стороной стопы и мяч пролетел рядом со штангой. А "Монако" вообще забили второй гол, вот только судьи сразу отменили его из-за офсайда.

Но на этом все, то есть мы буквально больше не видели моментов у ворот Маецкого, выход Дурана, как известного джокера Унаи Эмери, также не помог. Сегодня "Вилла" была именно такой, как на прошлых выходных против "Арсенала". Вот только тогда они включились в матч на 10 минут, а сегодня не хватило сил даже на мощный короткий отрезок. Моменты были и если бы они были конвертированы, то никаких вопросов к бирмингемцам не было. Впрочем, сегодня не хватило всего, в том числе и хладнокровия перед чужими воротами, не говоря об обычном активном движении игроков и креативе.

Это победа "Монако", они сегодня были великолепными, они реализовали свой момент и имели еще несколько во втором тайме. Это позволяет французскому коллективу сравняться по очкам с "Виллой", у обоих по 13. Теперь шансы бирмингемцев на автоматический проход в 1/8 резко снизились. Все будет решаться в последнем туре.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 7-й тур

Стадион: "Стад Луи ІІ" (Монако)

Главный судья: Славко Винчич (Словакия)

"Монако" — "Астон Вилла" 1:0

Гол: Синго (8)

"Монако": Маецкий — Вандерсон, Синго, Керер, Мависса — Закария (Тезе, 78), Камара (Магасса, 65) — Аклиуш, Минамино (Мишаль, 78), Бен Сегир (Головин, 65) — Эмболо

"Астон Вилла": Мартинес — Кэш, Конса, Мингз, Динь (Маатсен, 67) — Камара, Тилеманс — Бэйли (Дуран, 56), Буэндиа (Богард, 86), Роджерс (Рамзи, 86) — Уоткинс

Предупреждения: Головин (90+2) — Динь (49), Роджерс (82), Камара (90+2)