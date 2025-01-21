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Спарта - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Спарта - Интер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Спарта - Интер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В предпоследнем туре основного этапа Лиги чемпионов пражская "Спарта" сыграет с миланским "Интером". На данный момент чешский клуб находится вне зоны плей-офф, в то время как "нерадзурри" располагаются на шестой строчке турнирной таблицы.

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Матч состоится в среду, 22-го января. Начало - в 22:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 7.

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