Впервые с 2008 года. Для двух футболистов Ливерпуля матч с Лиллем станет юбилейным

Для двух футболистов "Ливерпуля" матч с "Лиллем" станет юбилейным.

Алиссон Беккер и Вирджил Ван Дейк в одной игре проведут свой 50-й матч за клуб в Лиге Чемпионов.

В последний раз подобный случай был в марте 2008 года в матче против "Интера". Тогда это были Стивен Джеррард и Сами Хюпия.

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Напомним, что до матча "Ливерпуль" - лидер общей таблицы Лиги с 18-ю баллами. "Лилль" - восьмой с 13-ю баллами.

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.