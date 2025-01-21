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Впервые с 2008 года. Для двух футболистов Ливерпуля матч с Лиллем станет юбилейным

Лига Чемпионов

Интересное достижение

Впервые с 2008 года. Для двух футболистов Ливерпуля матч с Лиллем станет юбилейным

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Для двух футболистов "Ливерпуля" матч с "Лиллем" станет юбилейным.

Алиссон Беккер и Вирджил Ван Дейк в одной игре проведут свой 50-й матч за клуб в Лиге Чемпионов.

В последний раз подобный случай был в марте 2008 года в матче против "Интера". Тогда это были Стивен Джеррард и Сами Хюпия.

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Напомним, что до матча "Ливерпуль" - лидер общей таблицы Лиги с 18-ю баллами. "Лилль" - восьмой с 13-ю баллами.

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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