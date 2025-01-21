Лига Чемпионов
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Впервые с 2008 года. Для двух футболистов Ливерпуля матч с Лиллем станет юбилейным
Интересное достижение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Для двух футболистов "Ливерпуля" матч с "Лиллем" станет юбилейным.
Алиссон Беккер и Вирджил Ван Дейк в одной игре проведут свой 50-й матч за клуб в Лиге Чемпионов.
В последний раз подобный случай был в марте 2008 года в матче против "Интера". Тогда это были Стивен Джеррард и Сами Хюпия.
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Напомним, что до матча "Ливерпуль" - лидер общей таблицы Лиги с 18-ю баллами. "Лилль" - восьмой с 13-ю баллами.
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
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