ЛЧ. Слован - Штутгарт 1:3. Матч угловых и Левелинга

7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 21-е января

"Слован" - "Штутгарт", 1:3

Голы: Иджесси Метсоко 85 - Джейми Левелинг 11, 36, Фабиан Ридер 87.

В самом старте поединка немецкая команда начала давить на хозяев, из-за чего "Штутгарт" открыл счет в матче на 11-й минуте. "Слован" пытался перехватить инициативу, но точность передач их подводила. Мяч в сетку ворот словацкой команды отправил новичок сборной Германии Джейми Левелин. На 30-й минуте счет мог стать 0:2 в пользу команды в белых футболках, однако защитник "Слована" Кашия возле угла штрафной площадки сбил Миттельштедта и получил за это желтую карточку. "Штутгарт" имел шанс отличиться со штрафного, который назначил арбитр, однако мяч попал в голову игрока "Слована".

Не прошло и нескольких минут, как немецкая команда все же забила второй гол — дублем отметился Левелинг. Мийо слева вышел один на один с голкипером, но голкипер хозяев отразил удар. Однако мяч отскочил справа к Левелингу, который, хоть и не очень уверенно, отправил его в сетку. Сначала арбитр не засчитал гол из-за возможного офсайда, но ВАР сообщил Кавану Крису (арбитру), что офсайда не было.

Во втором тайме "Слован" активизировался. Хозяева с мячом расположились на чужой половине поля, однако футболистам в синей форме не хватало скорости. Команды сделали замены: у "Штутгарта" поле покинули автор гола и нападающий Дениз Ундав, а у "Слована" вышел Тигран Барсегян, который нанес первый удар в створ ворот "Штутгарта". После того как "Слован" перестроился на схему с тремя центральными защитниками, "Штутгарт" начал реже проводить атаки.

Перестройка помогла "Словану" забить гол, однако интрига держалась недолго, ведь после гола Иджесси Метсоко на 85-й минуте игры последовал гол игрока "Штутгарта" на 87-й минуте матча. Арбитр добавил три дополнительные минуты, в которые ни хозяева, ни гости не смогли проявить себя. Матч 7-го тура Лиги чемпионов отметился не только победой команды из Бундеслиги, а еще большим количеством угловых от "Штутгарта" - 19.

Победа "Штутгарта" 1:3. Сейчас подопечные Себастьяна Хенеса на 21-м месте в турнирной таблице Лиги чемпионов, а "Слован" на предпоследней строчке.

Тренер: Владимир Вайсс.

"Слован": Доминик Такач, Сезар Блэкмэн (Юрий Медведев), Гурам Кашия, Кевин Виммер, Зуберу Шарани (Тигран Барсегян), Кенан Байрич, Марко Толич (Артур Гайдош), Кириакос Саввидис, Роберт Мак (Иджесси Метсоко), Давид Стрелец, Нино Марчелли.

Тренер: Себастьян Хёнесс.

"Штутгарт": Александр Нюбель, Йоша Вагноман (Леонидас Стергиу), Антони Руо, Юлиан Шабо, Максимилиан Миттельштедт, Янник Кайтель, Ангело Штиллер, Джейми Левелинг (Фабиан Ридер), Энцо Мийо (Паскаль Штенцель), Крис Фюрих, Дениз Ундав (Эрмедин Демирович).

Предупреждение: Гурам Кашия 30, Кириакос Саввидис 45+2 - Антони Руо 25, Дениз Ундав 54, Янник Кайтель 61.