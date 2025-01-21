ЛЧ. Црвена Звезда - ПСВ 2:3. Команда из Эйндховена вдесятером побеждает в заснеженном Белграде

Этим вечером в Белграде было снежно, однако настоящей неожиданностью для этого города стал тот факт, что гимн Лиги чемпионов впервые в истории зазвучал на "Райко Митич" в январе. Атмосфера на трибунах стадиона, несмотря на холодную погоду, была огненной благодаря горячим болельщикам "Црвены Звезды", что отнюдь не совпадало с активностью хозяев поля в этом поединке в первом тайме.

С первых же минут матча "ПСВ" с удовольствием завладел инициативой, зажимая сербскую команду на их половине. Опасных моментов в первые 15 минут откровенно не хватало, поэтому местные фанаты, в поиске развлечений, охотно бросались снежками в игроков команды-соперника, которые подходили ближе к трибунам во время угловых. Как раз на 17-й минуте после одного из таких стандартов команда из Эйндховена открыла счет в этом матче. После высокой подачи с правого угла поля Люк де Йонг выпрыгнул выше всех игроков в штрафной площадке "Црвены Звезды", точно пробив головой по воротам Омри Глейзера, открыв счет своим голам в этом турнире в текущей кампании.

"Райко Митич" пел, продолжая активно поддерживать игроков "Црвены Звезды", но от этого они не начали играть лучше. Снежные шарики все чаще долетали до футбольного поля, однако непонятно с какой целью. Вероятно, что это было желание расшевелить своих любимцев. Несмотря на такие задиры от зрителей, после очередного углового "ПСВ" удвоил собственное преимущество на 24-й минуте. Снова головой забил Люк де Йонг, и снова после подачи от Джои Вермана, но на этот раз уже с другого фланга.

Еще один опасный момент у ворот сербского коллектива возник на 42-й минуте, когда Гус Тил делал сброс головой на своего партнера по команде после передачи от того-таки Вермана, но защитник "Црвены Звезды" вовремя выбил мяч за пределы поля из-под ног де Йонга. Впрочем, такое удачное оборонительное действие привело к угловому, после которого все же был забит третий гол гостей. Буквально шокировал команду Владана Милоевича Раян Фламинго, удобно поймав мяч на рабочую ногу и мощно пробив по воротам с лету в штрафной площади после отскока от головы Тиля. Три угловых — три гола. Казалось, дело выполнено еще в первом тайме.

Во втором тайме Владану Милоевичу жизненно необходимо было менять рисунок игры при таком счете, но никаких замен в составе хозяев после перерыва не произошло. "Црвене Звезде" фактически повезло, что игру удалось изменить не путем изменений, а благодаря красной карточке защитника "ПСВ". На 50-й минуте матча Райан Фламинго сфолил против игрока в бело-красной форме, который практически выходил один на один с вратарем, за что был удален Иштваном Ковачем с поля. После быстрой проверки этого эпизода решение арбитра в поле осталось в силе.

Сербская команда имела около сорока минут на то, чтобы изменить счет, поэтому они, пытаясь не тратить драгоценное время, сразу же начали играть агрессивнее у ворот соперника. "Црвена Звезда" нанесла 16 ударов по воротам Вальтера Бенитеса, но забить им удалось лишь дважды, сократив отставание, но так и не достигнув хотя бы ничейного результата, который можно было бы считать вполне справедливым.

В начале 71-й минуты первый гол "Црвены Звезды" был забит усилиями Нассера Джига, который выполнил точную подачу в штрафную площадку, и Шерифа Ндиайе, который замкнул ее точным ударом головой в створ ворот. Через шесть минут после этого местные болельщики неистовствовали после второго взятия ворот их любимой командой, ведь на 77-й минуте интрига заиграла еще более яркими красками, ведь Джига к своему ассисту добавил гол, забив с углового после подачи от Мирко Иванича. За десять минут до завершения поединка сербы создали еще несколько опасных возможностей, но реализовать их хозяевам не удалось. Защита "ПСВ" отчаянно и самоотверженно действовала в защите благодаря слаженным действиям, поэтому они таки забирают с собой три зачетных балла из Белграда.

По результатам первых матчей седьмого тура этапа лиги в Лиге чемпионов "ПСВ" поднялся на 16-е место в общей турнирной таблице, набрав уже 11 очков, что почти обеспечивает им место в плей-офф, но все еще может измениться. А "Црвена Звезда" теряет всякую надежду на выход в следующую стадию, оставаясь на 31-й строчке с тремя баллами.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 7-й тур

Стадион: "Райко Митич" (Белград)

Главный судья: Иштван Ковач (Румыния)

"Црвена Звезда" — "ПСВ" 2:3

Голы: Ндиайе (71), Джига (77) — де Йонг (17, 23), Фламинго (43)

"Црвена Звезда": Глейзер — Йонг-Ву (Максимович, 72), Спаич, Джига, Мимович — Элсник, Крунич — Радоньич (Милсон, 83), Иванич, Силас (Дуарте, 72) — Ндиайе

"ПСВ": Бенитес — Жуниор, Боскальи, Фламинго, Ледесма (Карсдорп, 78) — Схаутен, Верман, Тил (Обиспо, 86) — Ланг (Кун, 74), де Йонг, Бакайоко (Пепи, 86)

Предупреждения: нету

Удаление: Фламинго (50)