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Тренер Интера: У Спарты Лига чемпионов в ДНК
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Симоне Индзаги, тренер "Интера", высказался о соперниках команды в 7-м туре Лиги чемпионов - "Спарта Прага".
"Мы знаем, насколько важна завтрашняя игра. У меня все еще есть сомнения относительно состава, которые я решу уже завтра.
"Спарта Прага" не играла с 15 декабря, но провела два хороших товарищеских матча. Нам понадобится настоящий "Интер", агрессивный и решительный, и мы должны быть техничными. У "Спарты" Лига чемпионов в ДНК", - сказал специалист.
Матч "Спарта" - "Интер" состоится 22 января в 22:00 по киевскому времени.
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