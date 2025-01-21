Тренер Интера: У Спарты Лига чемпионов в ДНК

Симоне Индзаги, тренер "Интера", высказался о соперниках команды в 7-м туре Лиги чемпионов - "Спарта Прага".

"Мы знаем, насколько важна завтрашняя игра. У меня все еще есть сомнения относительно состава, которые я решу уже завтра.

"Спарта Прага" не играла с 15 декабря, но провела два хороших товарищеских матча. Нам понадобится настоящий "Интер", агрессивный и решительный, и мы должны быть техничными. У "Спарты" Лига чемпионов в ДНК", - сказал специалист.