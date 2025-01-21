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Тренер Жироны высказался о матче ЛЧ против Милана
Начало поединка запланировано на 22 января
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес поделился мыслями о матче Лиги чемпионов против "Милана", который состоится 22 января в 22:00 по Киеву.
"Мы будем выступать против одного из самых исторических клубов Европы, и это стимул для нас показать хорошую игру. Мы хотим соревноваться на максимуме, в то время, как "Милану" есть за что играть.
Если есть хотя бы минимальная возможность добиться успеха, мы хотим бороться за это. В случае победы у нас будет шанс сыграть нашу последнюю игру дома с мечтой, за которую все будут цепляться", - сказал специалист.
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