Тренер Жироны высказался о матче ЛЧ против Милана

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес поделился мыслями о матче Лиги чемпионов против "Милана", который состоится 22 января в 22:00 по Киеву.

"Мы будем выступать против одного из самых исторических клубов Европы, и это стимул для нас показать хорошую игру. Мы хотим соревноваться на максимуме, в то время, как "Милану" есть за что играть.

Если есть хотя бы минимальная возможность добиться успеха, мы хотим бороться за это. В случае победы у нас будет шанс сыграть нашу последнюю игру дома с мечтой, за которую все будут цепляться", - сказал специалист.