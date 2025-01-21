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Тренер Жироны высказался о матче ЛЧ против Милана

Лига Чемпионов

Начало поединка запланировано на 22 января

Тренер Жироны высказался о матче ЛЧ против Милана

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес поделился мыслями о матче Лиги чемпионов против "Милана", который состоится 22 января в 22:00 по Киеву.

"Мы будем выступать против одного из самых исторических клубов Европы, и это стимул для нас показать хорошую игру. Мы хотим соревноваться на максимуме, в то время, как "Милану" есть за что играть.

Если есть хотя бы минимальная возможность добиться успеха, мы хотим бороться за это. В случае победы у нас будет шанс сыграть нашу последнюю игру дома с мечтой, за которую все будут цепляться", - сказал специалист.

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Мичел Санчес Милан Жирона
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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