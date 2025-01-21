ЛЧ. Болонья - Боруссия Дортмунд 2:1. Шахин не дотянул до Шахтера

Стартовали "борзые" и "шмели" довольно живо. Что и неудивительно, победа была нужна обеим. Хозяевам - для поднятия собственного имиджа через призму первого опыта на таком уровне, гостям - для продолжения борьбы за плей-офф.

Вошли в этот календарный год команды Винченцо Итальяно и Нури Шахина по-разному. Итальянцы отобрали очки у "Ромы" и "Интера", а немцы - потерпели три поражения подряд. Турецкий наставник гостей в очередной раз прибегнул к тактическим экспериментам и на этот раз выставил линию из трех центрбеков. Тем самым, дав всем присутствующим на "Стадио Ренато Далл'Ара" понять с первых секунд, что результат в этом противостоянии превыше всего.

Впрочем, уже на старте встречи опыт "Боруссии" на поприще главного еврокубка дал о себе знать. Одна и из первых атак, и "черно-желтые" заставили своих визави ошибиться в штрафной зоне - абсолютно нелепый пенальти на ровном месте в собственные ворота привез Гольм, откровенно держа соперника за футболку. 11-метровый взялся выполнять Гирасси. Гвинеец использовал "паненку" и перебросил поляка Скорупского. Страж ворот "Болоньи" пытался дотянуться, и даже сделал касание к мячу, но слишком рано сложился.

После этого игра ощутимо поутихла и сбавила общий темп. Тем не менее, в целом по моментам преобладали именно хозяева. Точнее, по количеству ударов, потому что точность - была как раз за "шмелями".

Реальные возможности, чтобы установить паритет на табло имел 7-й номер "борзых" - правый вингер Орсолини. При чем две подряд. Но сначала его удар парировал Кобель, а второй выстрел пришелся выше ворот. Риккардо мог стать героем для своей команды, но из-за досадной травмы не доиграл до конца даже первый тайм. Обидно...

«Боруссия» хоть и вела в счете, однако точно не выглядела интереснее. Вполне даже наоборот. Подопечные Шахина методично и грамотно оборонялись, но вообще не спешили вперед. Креатива и так было мало, так повреждение еще и получил автор гола Гирасси. По сути, от 28-летнего нападающего и шла вся угроза дортмундцев...

После этого, ожидаемо, гости посыпались и буквально поплыли. В самом прямом смысле. Какие же разрывы начали допускать "шмели" за своими спинами - катастрофа! При этом, не сказать, что "Болонья" оказывала какое-то невероятное давление. Но нервы настолько подводили подопечных Шахина, что казалось, что против них действует его величество мадридский "Реал" или праймовая "Барселона".

В итоге, судьбу поединка решил результативный дубль вышедшего на замену Даллинги. Сначала Тейс сам завершил вертикальную атаку хозяев, а буквально через минуту практически в аналогичной ситуации уже выкатил под удар Илингу-Джуниору.

Вот так, за несколько мгновений банда Винченцо Итальяно перевернула игру с ног на голову и одержала первую в своей истории победу в рамках Лиги чемпионов. В частности, дважды провалился правый фланг обороны "шмелей". Что это было?!

"Стадио Ренато Далл'Ара" закипал эмоционально во всех смыслах. Можно было поджигать от воздуха на арене. Что на поле, что на трибунах. Нидерландский арбитр Сердар Гезюбююк не успевал раз за разом из кармана доставать "горчичники".

"Боруссия" долго выглядела достаточно монолитно и нивелировала угрозу у своих ворот. Но, потеря концентрация и рассинхронизация командной игры в последней трети игры привела к провальному итогу.

В этом контексте можно лишь отметить целеустремленность и характер "борзых". Полностью оправдали свое прозвище. Реально бойцы! А вот Нури Шахин точно не будет спать эту ночь и в кошмарах вспоминать эти пропущенные мячи. Есть огромная вероятность, что до поединка против донецкого "Шахтера" турок свой пост не сохранит. Несмотря на все то приславутое "доверие" от руководства немецкого клуба...

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Вторник, 21-е января

Италия, Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Боруссия" Дортмунд 2:1

Голы: Даллинга 71, Илинг-Джуниор 72 - Гирасси 15 (пенальти)

"Болонья": Скорупски, Гольм, Бейкема, Лукуми (Казале 63), Ликояннис, Фройлер (Одгор 46), Побега (Моро 86), Орсолини (Илинг-Джуниор 35), Фергюсон, Ндойе, Кастро (Даллинга 64).

Главный тренер: Винченцо Итальяно.

"Боруссия" Дортмунд: Кобель, Риерсон, Антон, Шлоттербек, Дюранвиль (Адееми 64), Нмеча, Гросс, Байно-Гиттенс, Байер, Рейна (Джан 64), Гирасси.

Главный тренер: Нури Шахин.

Предупреждения: Гольм 14, Фройлер 20, Лукуми 60, Байер 62, Брантд 81, Коуту 82, Риерсон 90, Фергюсон 90+1, Итальяно 90+5.

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды).