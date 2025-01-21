Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Консейсау призывает фанатов поддержать Милан в Лиге чемпионов
Сержиу выступил на пресс-конференции накануне матча в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау накануне матча против "Жироны" в Лиге чемпионов обратился к болельщикам клуба с призывом поддержать команду.
"Выступать в лучшем клубном соревновании мира - это отличная мотивация; такая большая команда, как "Милан", всегда должна бороться за участие, и мы стараемся это делать.
У нас будет 12-13 игроков основного состава, три вратаря и трое молодых. Это послание для болельщиков: они должны поддерживать "Милан". Без них клуб не существует. Мы сделаем все, что в наших силах, но нам нужна поддержка фанатов, потому что мы находимся в сложной ситуации: нам нужна поддержка каждого", - сказал Консейсау.
Добавим, что матч "Милан" - "Интер" стартует 22 января в 22:00 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Известны оценки игроков Динамо в матче против Галатасарая по версии SofaScore и WhoScored
- Поединок за… Галатасарай – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.01.2025
- Галатасарай – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Не в Германии. Шахтер определился, где будет базироваться между двумя январськими матчами Лиги чемпионов
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки