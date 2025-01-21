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Консейсау призывает фанатов поддержать Милан в Лиге чемпионов

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Сержиу выступил на пресс-конференции накануне матча в ЛЧ

Консейсау призывает фанатов поддержать Милан в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау накануне матча против "Жироны" в Лиге чемпионов обратился к болельщикам клуба с призывом поддержать команду.

"Выступать в лучшем клубном соревновании мира - это отличная мотивация; такая большая команда, как "Милан", всегда должна бороться за участие, и мы стараемся это делать.

У нас будет 12-13 игроков основного состава, три вратаря и трое молодых. Это послание для болельщиков: они должны поддерживать "Милан". Без них клуб не существует. Мы сделаем все, что в наших силах, но нам нужна поддержка фанатов, потому что мы находимся в сложной ситуации: нам нужна поддержка каждого", - сказал Консейсау.

Добавим, что матч "Милан" - "Интер" стартует 22 января в 22:00 по киевскому времени.

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Сержиу Консейсау Милан
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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