ЛЧ. Ливерпуль - Лилль 2:1. Французы делали все, что могли

Лига чемпионов. 7 тур

21.01.2025. Энфилд (Ливерпуль)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

"Ливерпуль" - "Лилль“ 2:1

"Ливерпуль": Алиссон - Цимикас, Ван Дейк, Кванса, Брэдли (Александер-Арнольд 86) - Джонс (Эллиотт 46), Гравенберх (Макаллистер 46), Собослай - Диас (Кьеза 74), Нуньес, Салах

"Лилль": Шевалье - Гудмундссон (Исмаили 74), Александру, Диаките, Манди - Мукау (Буадди 74), Андре - Беккер (Менье 63), Геральдссон, Кабелла (Саграуи 63) - Дэвид

Предупреждения: Макаллистер 90+3, Эллиотт 90+4 - Манди 35, 59, Андре

Удаление: Манди 59

Голы: Салах 34, Эллиотт 67 - Дэвид 62

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Если кто-то считал, что в этой игре "Ливерпуль" легко заберет очередную победу - вы ошибались. Даже если вы не знакомы с нынешним "Лиллем", взгляните только на их позиции в чемпионатах - 3-е место в Лиге 1 и аж 8-е в Лиге чемпионов (до этой игры).

Уже на 1-й минуте французы показали свои намерения. Гудмундссон нашел свободное пространство для удара в штрафной площадке соперника - мяч пролетел рядом со штангой. Такое агрессивное начало намекало, что гости приехали за очками.

Конечно, "Ливерпуль" владел инициативой (особенно во втором тайме), имел гораздо больше моментов... Однако прекрасно выстроенная оборона "Лилля" и неплохой контроль мяча показывал силу сегодняшнего оппонента англичан.

Как бы там ни было, на 34-й минуте счет открыл "Ливерпуль". И кто же еще, как не король Салах. В бешеной форме находится египтянин. Очередное тому подтверждение. Он же мог делать дубль в конце первого тайма. Убежал от защитника, выбежал на ударную позицию, бил мимо вратаря, но промахнулся.

"Мастифы" пытались растягивать соперника, ведь видели насколько хорошо тот защищается. В помощь шли контратаки, где можно было находить много свободного пространства.

Отличный шанс для хозяев был на 53-й минуте, когда Кванса замыкал подачу ударом головой. В нескольких сантиметрах мяч пролетел над перекладиной ворот. Также были и другие мини-моменты, с которыми справился "Лилль".

59-я минута стала роковой для французов. Манди, непонятно зачем, сфолил на вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. Было трудно и без того, так теперь играть вдесятером.

Но французы умеют удивлять. За считанные минуты команда сравняла счет. "Ливерпуль" пропускает первый гол на "Энфилде“ в этом сезоне ЛЧ. Интересно, что это произошло в их численном большинстве. Огорчил их Дэвид, который удачно сыграл на добивании.

Вероятно, этот момент только разозлил коллектив Слота. На 68-й хозяева снова вышли вперед благодаря решению Эллиотта нанести удар из-за пределов штрафной площадки. Счастье было на его стороне - кожаный попал в соперника, но рикошетом залетел в ворота. Это 2:1.

На самом деле немного жаль "Лилль". Они бились до последнего, и вполне могли отобрать очки у неистовых англичан. Вопрос лишь к Манди, из-за которого треть матча пришлось играть в меньшинстве. Да и "грифоны" продемонстрировали свой привычный футбол высшего сорта. "Ливерпуль" гарантирует себе место в 1/8 финала. 7 матчей - 7 побед!