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Какой сейв! Трубин спас Бенфику от гола Барселоны. Видео

Лига Чемпионов

Гордость Украины!

Какой сейв! Трубин спас Бенфику от гола Барселоны. Видео

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Анатолий Трубин спас "Бенфику" от гола "Барселоны".

Вратарь сборной Украины эффектно спас португальский клуб. Гави обошёл защиту "Бенфики" и пробил по воротам. Трубин в последний момент выставил руку и сделал сейв.

Видео момента:

В матче против "Барселоны" Анатолий Трубин на момент написания новости совершил 2 сейва.

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В шести поединках Лиги Чемпионов украинский вратарь отстоял два матча "на ноль" - против "Атлетико" и "Болоньи".

После первого тайма "Бенфика" обыгрывает "Барселону" со счётом 3:1.

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Бенфика (Лиссабон) Барселона Анатолий Трубин
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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