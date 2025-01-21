Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Какой сейв! Трубин спас Бенфику от гола Барселоны. Видео
Гордость Украины!
Фото з відкритих джерел
Анатолий Трубин спас "Бенфику" от гола "Барселоны".
Вратарь сборной Украины эффектно спас португальский клуб. Гави обошёл защиту "Бенфики" и пробил по воротам. Трубин в последний момент выставил руку и сделал сейв.
Видео момента:
ТРУБІН!!!???? Який сейв— Vladyslav Pryimenko (@Vlad_Pryimenko) January 21, 2025
Відео: Megogo pic.twitter.com/1SluIDIp1X
В матче против "Барселоны" Анатолий Трубин на момент написания новости совершил 2 сейва.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В шести поединках Лиги Чемпионов украинский вратарь отстоял два матча "на ноль" - против "Атлетико" и "Болоньи".
После первого тайма "Бенфика" обыгрывает "Барселону" со счётом 3:1.
Популярное сейчас
- Дубль Ярмоленко приносит первое очко. Галатасарай - Динамо 3:3. Видео голов и обзор матча
- Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко
- Известны оценки игроков Динамо в матче против Галатасарая по версии SofaScore и WhoScored
- Не в Германии. Шахтер определился, где будет базироваться между двумя январськими матчами Лиги чемпионов
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров