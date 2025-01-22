ЛЧ. Атлетико – Байер 2:1. Страсть и воля берут верх над тактикой

Лига Чемпионов. 7-й тур

Мадрид, Ванда Метрополитано

Атлетико – Байер 2:1

Голы: Альварес 52, 90 – Инкапье 45+1

Удаления: Барриос 25 – Инкапье 76

Матч "Атлетико" и "Байера" не обещал зрелищного футбола, но тактически это была самая интригующая пара дня, а может и всего тура. Две очень гибкие тренерские команды, близкие по уровню и конкурирующие за финиш в топ-8. Шахматную партию Симеоне и Алонсо испортил глупый зевок фигуры в дебюте (удаление Барриоса в середине первой половины). Вернее, так казалось. На самом деле красная отрыла дорогу к захватывающей и эмоциональной рубке, в которой тактика ушла на второй план.

Симеоне за свой ранний период тренерского творчества заслужил репутацию коуча-негативиста, а Алонсо же заслужил массу похвалы за живой футбол, с которы "Байер" совершил свою сенсацию в прошлом году. Но на деле же этих двоих роднят многие игровые принципы. Явнее всего заметные в построении обороны – сочетание высокой линии со средним блоком и терпеливая компатная защита в своей трети при необходимости. Еще одна общность – адаптация под соперника.

Подстроились сегодня оба соперника, уважив друг друга. Симеоне во что в этом сезоне только не играл, но 5-4-1 не парковал даже против "Барселоны" Флика. Пожертвовали Гризманном, который защищался левым вингером. А все затем, чтобы перекрыть вязкий и хитрый перепас Леверкузена в центре поля, и задушить Виртца между линий.

Алонсо ответил на бумаге более смелыми 4-2-3-1, но наполнение схемы четко показало осторожность подхода.

Сдвоенные фланги для того, чтобы играть по краям и не допускать потерь в опасных зонах по центру. Фримпонг и Гримальдо получили атакующие лицензии, выйдя вингерами, и каждый получил по страхующему – Мукиеле и Инкапье соответственно. Но фуллбеки при этом вовсе не сидели в глубине. Еще одна важная деталь – Бонифейс и Шик на лавке, а Телла на острие. Алонсо явно надеялся на резкие транзиты в атаку, но "Атлетико" их почти не пропускал – потому что самовольно сдал мяч.

Но даже с таким наполнением состава "Байер" со знанием дела позиционно атаковал. И еще до удаления Барриоса тотально владел мячом и терпеливо реализовывал план тренерского штаба. Паттерн был следующим: зайди вглубь по флангу, отдать пас внутрь за забегающего и катбек между линиями защиты и полузащиты соперника во второй темп. Или же сразу отдать за линию обороны, пока она еще держится относительно высоко.

Слева дважды за 1-й тайм Джака фирменной диагональю запускал в забег Гримальдо. Первый раз испанец выкатит назад под удар Инкапье, во втором – прострелит Телла на гол, но из офсайда. Если слева работали перегрузы и быстрый перепас, то справа привычно была ставка на изоляции под Фримпонга. В первой половине нидерландец буквально возил Галана. Дважды простреливал под опасные удары Виртцу (идеально открывался и даже без мяча нес бешеную угрозу.

Показательно, что гол аккурат перед перерывом пришел после такой комбинации. Облак отбил удар Фло, но вторым темпом Мукиеле идеальным кроссом на дальнюю ассистировал коллеге по амплуа Инкапье. Вот вам и "страхующие" фуллбеки. "Атлетико" имел 1 удар до удаление и еще 1 после. Успокоили "Байер" перед пропущенным за счет контроля мяча, но все же немного не дотерпели.

Но если Алонсо явно выиграл у коллеги в качестве стартовых планом, то по ходу уже Чоло стал "возить" коллегу. Замены в перерыве явно лучше исполнил аргентинец. У гостей вышел Шик вместо Мукиеле. Перешли на 3-4-2-1, вроде как сзади должно было стать надежнее. Но подопечные не адаптировались. Условно до того имели по два крайних защитника с каждого края и два центральных. Теперь же сзади стало на одного человека меньше. Симеоне же снял любимчика Галана и поставил Рейнилду, который тут же сделал разницу.

Сожрал Фримпонга в опасной ситуации в собственной штрафной и быстро нашел Гризманна после этого. Антуан сразу запустил вперед на Альвареса. Гримальдо и Инкапье так и не определились, кто из них страхует ЦЗ, Тапсоба застрял высоко, а Та ошибся и пустил форварда на вратаря. И Альварес первый же шанс своей команды конвертировал в гол.

"Байер" во втором тайме так и не разобрался, как дожимать "Атлетико". "Атлетико", которому удалось перевести проигранную тактическую дуэль в ментальную плоскость. В эмоциональную рубку, хаотичные эпизоды и постоянные жесткие единоборства. Провоцировали, рубились, верили, залазили в головы соперников. И залезли. Не удивительно, что реализовал идею тренера сын – Симеоне-младший. Заработал вторую желтую для Инкапье и вернул численное равенство.

Финальный штрих уже остался за Симеоне-старшим с его фирменными убойными заменами. Анхель Корреа вышел на 3 последних минуты и успел в наспех созданной атаке прокинуть Хулиану Альваресу 1 на 1. Аргентинец ушел от кипера и принес своей команде все 3 очка.

Хаби Алонсо выиграл тактическую дуэль у опытного Диего Симеоне, и вместе с ним и первую половину. Но хитрый мастер на второй тайм перевел игру в то русло, в котором сильные стороны соперника отошли на второй план. Где-то перемудрил и сам Алонсо своими изменениями. Симеоне же каждой заменой улучшал ситуацию на поле перед тем, как вытянуть джокер из рукава в решающий момент.

Атлетико: Облак – Галан (Рейнилду, 46), Лангле, Хименес, Молина, Симеоне (Лино, 87) – Гризманн (Корреа, 87), Барриос, Де Поль, Льоренте – Альварес (Ле Норман, 90+2)

Байер: Коварж – Инкапье, Тапсоба, Та, Мукиеле (Шик, 46) – Паласиос, Джака – Гримальдо, Виртц (Алеиш Гарсия, 89), Фримпонг (Артур, 82) –Телла (Хофманн, 68)