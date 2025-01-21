Ни слова про Сикана. Пресс-конференция Пушича перед матчем с Брестом

Главный тренер " Шахтера " Марино Пушич на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 7-го тура Лиги чемпионов с "Брестом".

– Мистер, поделитесь, пожалуйста, ожиданиями от завтрашнего противостояния и как именно морально настраиваете команду на матч?

– С нетерпением ждем официальной игры. Хотя это и первый официальный матч и сразу на уровне Лиги чемпионов, мы очень рады сыграть его. Как вы знаете, мы начинаем наши выступления во внутреннем чемпионате 24 февраля, так что до этого еще очень далеко. Поэтому первая часть нашего межсезонья была сконцентрирована на этой игре и следующей встрече с "Боруссией" (Дортмунд). Это не идеальная ситуация, потому что, как вам известно, у нас не было официальных поединков перед матчем в Лиге чемпионов, как "Брест", который, кажется, имел четыре поединка, поэтому нам сейчас не хватает этой сложности настоящих официальных матчей. Мы стараемся компенсировать это в спаррингах, что не так легко и идеально. Но я увидел команду, которая очень требовательна и хочет добиваться чего-то, развиваться. Мы очень усердно работали, и, как я уже говорил, это игра на большой арене против очень тяжелого соперника, поэтому мы с нетерпением ее ждем.

– Какие слабые места "Бреста" вы изучили и как планируете использовать их в свою пользу?

– Как я уже говорил, "Брест" – очень серьезный соперник, команда, которую очень тяжело обыграть. Они не просто так собрали много очков в Лиге чемпионов. Будет очень сложная игра. Как мы будем пытаться вернуть ее в свою пользу на этом уровне, зависит от деталей. Конечно, есть план игры, но, как я говорил, это будет очень тяжело, потому что они также прекрасно играют в защите, имеют мощных быстрых игроков, является командой, которую трудно победить во всех аспектах. Поэтому мы завтра должны быть в лучшей форме, чтобы получить хороший результат. Но мы очень рады играть этот матч, много работали, чтобы снова проявить себя, и, думаю, эта игра будет интересна.

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– Ваш французский коллега сказал, что есть команды, которые часто играют и чувствуют усталость, а есть те, кто имел паузу, как "Шахтер". Может ли это быть преимуществом вашей команды?

– Вы имеете в виду, что мы продолжительный период не играем? Да, мы с этим также столкнулись в прошлом сезоне, и, по моему мнению, это, безусловно, минус для нас. Это не секрет, потому что, когда начинается межсезонье, как команда вы нуждаетесь в этой тяжести настоящих матчей, чтобы достичь своей лучшей формы. У нас этого сейчас нет, хотя это не значит, что мы не в форме. Так что увидим завтра. К сожалению, мы не можем проводить официальные матчи чемпионата Лиги чемпионов – это было бы идеально для нас, чтобы иметь преимущество, это правда, но все же это одна игра. Чтобы завершить ответ на этот вопрос, как я уже говорил, в прошлом сезоне была такая ситуация, когда играли с "Марселем": без по-настоящему сложных матчей мы сразу начали выступать в Лиге Европы. Хотя сейчас уровень выше, поэтому нам будет еще труднее соперничать в интенсивности. Но повторюсь: во время межсезонья мы работали фантастически до этого момента, поэтому мне очень интересно, что мы покажем завтра.

– Это будет премьерный матч для некоторых бразильских игроков, не правда ли? Впервые за долгое время многие бразильские футболисты снова будут играть вместе в основном составе. Как в последние несколько месяцев проходят тренировки, как строится сотрудничество между украинскими, бразильскими игроками и футболистами других национальностей, и чего вы ожидаете от этого дебюта?

– Иметь в команде много игроков разных национальностей и молодых исполнителей означает, что идет процесс развития, и я должен отметить, что они все внесли свой вклад. Это действительно единая команда, и мне также очень приятно видеть такое развитие. Поэтому, если имеешь эти две вещи, в конце концов должен показывать результат на поле. Это то, что для меня становится решающим по вопросу, кого я выпущу играть в подходящий момент. Есть определенные идеи на этот счет, но это будет не так, как вы думаете. Может быть, я вас завтра удивлю.

– Есть ли слова для тысяч людей, которые завтра придут поддержать "Шахтер"?

– Как я говорил в прошлый раз, футбол без болельщиков – это для меня не футбол. И, к сожалению, мы с этим сталкиваемся во внутреннем чемпионате, где я был бы очень рад увидеть больше людей на стадионах. И то, что их будет много завтра, чтобы поддержать команду, имеет для нас большое значение, поэтому мы нуждаемся в этой энергии. Будем стараться тоже дать им энергию, чтобы они поддерживали нас, но нам это необходимо как команде. И, как вы знаете, мы всегда проводим матчи на выезде, хотя формально это домашняя игра для нас, но мы всегда играем выездные поединки, и, безусловно, мы нуждаемся в своих болельщиках. Поэтому я с нетерпением жду того, чтобы встретиться с ними завтра.