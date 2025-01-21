Марлон Гомес: В матче с Брестом мы продемонстрируем все, на что способны

Полузащитник " Шахтера " Марлон Гомес поделился ожиданиями от матча 7-го тура Лиги чемпионов с "Брестом".

– Марлон, как настроение накануне встречи с "Брестом"?

– Нет более важных матчей, чем в Лиге чемпионов, и я ожидаю завтра увлекательной игры, где мы продемонстрируем все, на что способны.

– Можешь ли уверенно сказать, что победа будет вашей? Есть ли что-то пугающее в будущем сопернике?

– Что ж, завтра ждет игра, и мы увидим, на что способны. Я неоднократно подчеркивал, что для нас важно общее настроение, и мы очень мотивированы к игре, поэтому стремимся победить. Есть достаточно навыков и преимуществ, чтобы сыграть против безусловно сильного оппонента. Мы также являемся качественной командой, где хватает исполнителей высокого уровня. Самое важное для нас – воплотить идеи, которые Мистер предложил во время тренировок и сборов. Я уверен, что у нас есть силы и возможности, чтобы порадовать наших болельщиков качественным футболом.

– В преддверии матча вы подробно анализировали соперника. Поделись впечатлениями по этому оппоненту и дай характеристику "Бресту".

– Безусловно, "Брест" – это очень квалифицированный соперник, и я убежден, что на таком уровне соревнований, как Лига чемпионов, нет слабых оппонентов. Мы проделали очень хорошую работу. Весь тренерский штаб во главе с Мистером подробно проанализировал соперника, и я также склонен считать, что зимнее предсезонное собрание мы провели на высоком уровне, и доволен результатом, которого удалось достичь за столь довольно короткий период. Теперь основная задача – перенести этот рисунок игры – довольно успешный, как по мне – на завтрашнее противостояние.