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Удача Рафиньи! Трубин привёз гол в ворота Бенфики. Видео

Лига Чемпионов
Обновлено

Бывают в жизни огорчения

Удача Рафиньи! Трубин привёз гол в ворота Бенфики. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Анатолий Трубин "привёз" гол в ворота "Бенфики".

На 64-й минуте голкипер хотел сделать длинную передачу. Мяч попал в голову Рафиньи и прямым ударом поразил ворота португальского клуба.

Бразильский нападающий отыграл один мяч.

Момент "привоза" Трубина:

Анатолий Трубин на момент написания новости сделал четыре сейва в матче против "Барселоны" и пропустил два мяча.

"Бенфика" выигрывает у "Барселоны" со счётом 4:2.

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Рафинья Анатолий Трубин
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
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