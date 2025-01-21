Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Удача Рафиньи! Трубин привёз гол в ворота Бенфики. Видео
Бывают в жизни огорчения
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Анатолий Трубин "привёз" гол в ворота "Бенфики".
На 64-й минуте голкипер хотел сделать длинную передачу. Мяч попал в голову Рафиньи и прямым ударом поразил ворота португальского клуба.
Бразильский нападающий отыграл один мяч.
Момент "привоза" Трубина:
Анатолий Трубин на момент написания новости сделал четыре сейва в матче против "Барселоны" и пропустил два мяча.
"Бенфика" выигрывает у "Барселоны" со счётом 4:2.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Megogo
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лига Европы. Галатасарай – Динамо 3:3. Невероятное возвращение Ярмоленко
- Известны оценки игроков Динамо в матче против Галатасарая по версии SofaScore и WhoScored
- Галатасарай – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- После трех поражений в новом году. Порту уволил главного тренера
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000