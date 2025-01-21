Удача Рафиньи! Трубин привёз гол в ворота Бенфики. Видео

Анатолий Трубин "привёз" гол в ворота "Бенфики".

На 64-й минуте голкипер хотел сделать длинную передачу. Мяч попал в голову Рафиньи и прямым ударом поразил ворота португальского клуба.

Бразильский нападающий отыграл один мяч.

Момент "привоза" Трубина:

Анатолий Трубин на момент написания новости сделал четыре сейва в матче против "Барселоны" и пропустил два мяча.

"Бенфика" выигрывает у "Барселоны" со счётом 4:2.