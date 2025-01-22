ЛЧ. Бенфика – Барселона 4:5. Фантастический камбек каталонцев

Стартовые составы обеих команд были предсказуемы. В "Барселоне" не могли сыграть травмированные Кристенсен, Тер Штеген, Иньиго Мартинес и Дани Ольмо. Единственным сюрпризом стал выход Щенсны в воротах. В "Бенфике" не могли играть травмированные Гувея и Рената Санчеш, на скамейке запасных остался Анхель Ди Мария.

Хозяева повели в счете буквально в первой атаке. Евангелос Павлидис замкнул отличную прострельную передачу Кррераса и мяч рикошетом от левой штанги попал в сетку. 1:0. Через несколько минут Аурснес получил навесную передачу с фланга и пробил вблизи, но мяч пролетел мимо ворот. Первый реальный шанс сравнять счет имел Роберт Левандовский, получивший пас в штрафной площадке и отправивший мяч над перекладиной ворот.

Каталонцы достаточно быстро сравняли счет. Бальде упал в борьбе с Араужу и после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти. Левандовски пробил в правый угол, а Трубин рухнул в левый. 1:1. Через несколько минут Гави попытался пробить под перекладину, но Анатолий Трубин сыграл внимательно и справился с этим выстрелом. Португальцы во второй раз вышли вперед из-за несогласованности в защите испанцев. Щенсни далеко вышел из ворот на перехват мяча и столкнулся с Бальдой, который тоже шел на этот перехват. В итоге мяч подхватил Павлидис и забил в пустые ворота. 2:1. Явная ошибка поляка.

Через несколько минут Щенсны в подкате сбил Актюркоглу и арбитр назначил пенальти. Павлидис пробил почти по центру ворот, а Войцех прыгал в угол. 3:1. В конце тайма Рафинья упустил прекрасный случай – мяч после его удара по воротам пролетел далеко от левой штанги. В первом тайме португальцы были чрезвычайно эффективными, реализовав все свои 3 удара в творение.

В начале второго тайма начался сильный дождь, значительно повлиявший на игру команд. Барселона с первых минут тайма пошла в атаку, опасные моменты имели Ямаль и Кунде. Хозяева тоже не отсиживались в защите и при случае выбегали в контратаки. Каталонцы сократили счет благодаря… Трубину. Анатолий под аккомпанемент сильного дождя выбивал мяч от ворот и попал в голову Рафиньи, от которого тот предательски залетел в угол ворот. 3:2 Почти сразу "Бенфика" вернула себе преимущество в два гола. Это Араухо срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел с фланга. 4:2.

Третий пенальти в матче был назначен в ворота хозяев. Приговор уверенно реализовал Левандовски. 4:3. После розыгрыша углового Педри подал в штрафную, а Эрик Гарсия расстрелял Трубина. 4:4. Когда казалось, что матч завершится вничью, Рафинья завершил контратаку своей команды точным ударом в угол ворот Трубина. 4:5. Фантастическая победа команды Флика, которая, с большой долей вероятности, гарантировала испанцам место в главной восьмерке. "Бенфика" опустилась на 18-ю позицию и будет решать свою судьбу в последнем туре на выезде против "Ювентуса".

Лиги чемпионов, 7-й тур

Лиссабон. "Эштадиу да Луж"

"Бенфика" – "Барселона" 4:5

Голы: Павлидис, 2, 22 (пен.), 30, Араухо, 68 (аг.) – Левандовски, 13 (пен.), 78 (пен.), Рафинья, 64, 90+6, Э. Гарсия, 87.

"Бенфика": Трубин – Араужу, Отаменди, Силва, Каррерас – Кокджу (Рольгайсер, 79), Флорентину, Аурснес (Баррейро, 61) – Шельдеруп (Ди Мария, 71), Актюркоглу (Ба, 70), Павид ).

"Барселона": Щенсны – Бальде (Ф. Торрес, 74), Кубарси, Араухо, Кунде (Э. Гарсия, 74) – Гави (Ф. Лопес, 62), Касадо (де Йонг, 61), Педри – Ямаль (Мартин, 90+2), Левандовски , Рафинья.

Предупреждения: Каррерас, 76 – Гави, 36, Кунде, 67, де Йонг, 90+4, Ф. Лопес, 90+9.