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ЛЧ. Бенфика – Барселона 4:5. Фантастический камбек каталонцев

Лига Чемпионов
Обновлено

"Барселона" и "Бенфика" в фантастическом матче на двоих забили 9 голов

ЛЧ. Бенфика – Барселона 4:5. Фантастический камбек каталонцев

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Стартовые составы обеих команд были предсказуемы. В "Барселоне" не могли сыграть травмированные Кристенсен, Тер Штеген, Иньиго Мартинес и Дани Ольмо. Единственным сюрпризом стал выход Щенсны в воротах. В "Бенфике" не могли играть травмированные Гувея и Рената Санчеш, на скамейке запасных остался Анхель Ди Мария.

Хозяева повели в счете буквально в первой атаке. Евангелос Павлидис замкнул отличную прострельную передачу Кррераса и мяч рикошетом от левой штанги попал в сетку. 1:0. Через несколько минут Аурснес получил навесную передачу с фланга и пробил вблизи, но мяч пролетел мимо ворот. Первый реальный шанс сравнять счет имел Роберт Левандовский, получивший пас в штрафной площадке и отправивший мяч над перекладиной ворот.

Каталонцы достаточно быстро сравняли счет. Бальде упал в борьбе с Араужу и после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти. Левандовски пробил в правый угол, а Трубин рухнул в левый. 1:1. Через несколько минут Гави попытался пробить под перекладину, но Анатолий Трубин сыграл внимательно и справился с этим выстрелом. Португальцы во второй раз вышли вперед из-за несогласованности в защите испанцев. Щенсни далеко вышел из ворот на перехват мяча и столкнулся с Бальдой, который тоже шел на этот перехват. В итоге мяч подхватил Павлидис и забил в пустые ворота. 2:1. Явная ошибка поляка.

Через несколько минут Щенсны в подкате сбил Актюркоглу и арбитр назначил пенальти. Павлидис пробил почти по центру ворот, а Войцех прыгал в угол. 3:1. В конце тайма Рафинья упустил прекрасный случай – мяч после его удара по воротам пролетел далеко от левой штанги. В первом тайме португальцы были чрезвычайно эффективными, реализовав все свои 3 удара в творение.

В начале второго тайма начался сильный дождь, значительно повлиявший на игру команд. Барселона с первых минут тайма пошла в атаку, опасные моменты имели Ямаль и Кунде. Хозяева тоже не отсиживались в защите и при случае выбегали в контратаки. Каталонцы сократили счет благодаря… Трубину. Анатолий под аккомпанемент сильного дождя выбивал мяч от ворот и попал в голову Рафиньи, от которого тот предательски залетел в угол ворот. 3:2 Почти сразу "Бенфика" вернула себе преимущество в два гола. Это Араухо срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел с фланга. 4:2.

Третий пенальти в матче был назначен в ворота хозяев. Приговор уверенно реализовал Левандовски. 4:3. После розыгрыша углового Педри подал в штрафную, а Эрик Гарсия расстрелял Трубина. 4:4. Когда казалось, что матч завершится вничью, Рафинья завершил контратаку своей команды точным ударом в угол ворот Трубина. 4:5. Фантастическая победа команды Флика, которая, с большой долей вероятности, гарантировала испанцам место в главной восьмерке. "Бенфика" опустилась на 18-ю позицию и будет решать свою судьбу в последнем туре на выезде против "Ювентуса".

Лиги чемпионов, 7-й тур
Лиссабон. "Эштадиу да Луж"
"Бенфика" – "Барселона" 4:5
Голы: Павлидис, 2, 22 (пен.), 30, Араухо, 68 (аг.) – Левандовски, 13 (пен.), 78 (пен.), Рафинья, 64, 90+6, Э. Гарсия, 87.

"Бенфика": Трубин – Араужу, Отаменди, Силва, Каррерас – Кокджу (Рольгайсер, 79), Флорентину, Аурснес (Баррейро, 61) – Шельдеруп (Ди Мария, 71), Актюркоглу (Ба, 70), Павид ).

"Барселона": Щенсны – Бальде (Ф. Торрес, 74), Кубарси, Араухо, Кунде (Э. Гарсия, 74) – Гави (Ф. Лопес, 62), Касадо (де Йонг, 61), Педри – Ямаль (Мартин, 90+2), Левандовски , Рафинья.

Предупреждения: Каррерас, 76 – Гави, 36, Кунде, 67, де Йонг, 90+4, Ф. Лопес, 90+9.

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Комментарии
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 00:38
Верно заметил комментатор матча, Щенсны надо привязать цепью к стойке ворот.
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Комментарии 36
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 00:38
Верно заметил комментатор матча, Щенсны надо привязать цепью к стойке ворот.
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Spokoyno (Київ)
22.01.2025 в 00:55
Так він від Араухо пропустив бо був ближче до штанги А так Трубін був більш вправним, хоч і більше пропустив! А можливо Щенсни Ноєр укусив чи Алесон
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
22.01.2025 в 00:26
Суддя тут начудив не в одному епізоді. Це не рівень суддівства ЛЧ. Постраждала Бенфіка.
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1
5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.01.2025 в 00:33
Так... Програла.... Виходить, постраждала. Все вірно.
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1
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 00:25
Пенья снова опоздал на тренировку?
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 00:20
Мне, как болельщику Барсы конечно приятно, шо моя команда вытянула мёртвый матч, но, если по чесноку, то счёт должен был быть ничейным, Бенфика не заслуживала на поражение. Абсурдный матч, абсурдный...
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0
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Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 00:21
Характер рафиньи .даже в безнадёга он бежит всегда вперёд .настоящий капитан а не араухо
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 00:23
Это будет лучший сезон за всю его карьеру.
 
3
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Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 00:25
Кто знает может в следующем будет ещё лучше особенно если ещё усилятся .продали бы ольма .и взяли кого-то получше.тогда был выбор Кьеза или ольма .лучше бы Кьеза был бы
 
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 00:32
Даже подумалось. Также играл Бензема в свой лучший сезон в среале, когда выиграл ЗМ. Если Рафа так же продолжит играть, то ЗМ ему обеспечен. Но правда надо, шо-то выиграть. ЛЧ например.
 
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Перевзутий
22.01.2025 в 00:18
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0
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Justice (Львів)
22.01.2025 в 00:17
От чому коли Реал чи Барселона виграють на тоненького завжди є якийсь осад від судівства...
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0
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Matachorros (Chicago)
22.01.2025 в 00:16
Бамжарса, вас вытрут из ЛЧ так же как из Ла Лиги....вы там тоже были на первом месте, теперь всосали и помалкиваете...Но Трубин конечно учудил, теперь останется в истории с таким опусом на всегда. В целом ужасный второй тайм в его исполнении. Но даже с такими ошибками могли победить, забей Ди Мария....А так Бенфика весёлая команда, правда на проч отсутствует оборона, и ещё вратарь чудит....
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0
4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.01.2025 в 00:37
Дурачок ты смешной... Ты шо, до сих пор не вдупляешь, шо твоя попытка включить блатату, никого не цепляет здесь?Лично в моем понимании первое слово в твоем сочинении, это про фекал педрид... Или я ошибаюсь?
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Bаrcelinius
22.01.2025 в 00:15
Это сюр.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.01.2025 в 00:10
Подведем итоги. Великая Барселона уже в п-офф, а позорный реал аж на 22 месте. Из проходных 24... Три раза ха-ха...Пожелаем, чтобы завтра (у меня еще 21 число) позорный реал проиграл и окончательно вылетел из претендентов на попадание в п-офф. Ну и реплика, про действия арбитра при назначении двух пенальти. Бальде наступают на ногу и арбитр тупо мечется, чтоб заиграть эпизод. Хорошо, что в будке ВАР кто-то оказался честный. Щесны не трогает соперника, контакта нет, но соперник по инерции выдаёт впечатляющий акробатический трюк... Арбитр впечатлился и моментально свистнул. Даже не сбегал посмотеть, что контакта не было.
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trafalgar (Запорожье)
22.01.2025 в 00:12
в чем прикол барселону всегда великой называть? у тебя чсв на очень большом уровне,не переоценивай команду
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.01.2025 в 00:19
В чем прикол так тупить и задавать глупые вопросы? Ну ладно, мне не сложно преподать тебе урок. Во-первых, по данным международного института футбольной истории и статистики ФК Барселона признана лучшей командой 21 века. Во-вторых...Академия Барселоны - Ла Масия, всегда давала Испании таланты, которые приносили стране титулы и трофеи! В период с 2008 по 2012 годы Испания дважды ЧЕ и один раз ЧМ. За этот период времени 7 воспитанников Ла Масии - чемпионы Мира и 8 - чемпионы Европы. Позорный реал в этом пиршестве поучаствовал одним Касильясом. Прошлым летом Испания - чемпион Европы и Олимпийские чемпионы. 8 - из Ла Масии - чемпионы Олимпиады, 6 из Ла Масии - чемпионы Европы. Реал в этом пиршестве поучаствовал двумя игроками... Не благодари!
 
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Justice (Львів)
22.01.2025 в 00:22
Не чіпай малолітніх фанатиків, бо вони живуть в своєму уявному світі)))
 
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Justice (Львів)
22.01.2025 в 00:15
Контакт був...не перекручуй
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Spokoyno (Київ)
22.01.2025 в 00:17
Навіщо про ... коли Барселона перемогла у такому карколомному матчі! А Щенсни матч провалив!
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Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 00:08
Браво Барса с победой
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2
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Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 00:08
Рафинья монстр
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Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 00:08
А вальде слабый .хорошо вышли Торрес и Лопес и сразу игра пошла .у вальде все передачи назад
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Justice (Львів)
22.01.2025 в 00:09
Може Бальде?!
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Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 00:10
Да т9 переправляет
 
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
22.01.2025 в 00:13
Бальде очень сильный. Получил по ногам от Щесны. Весь матч играл через боль.
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Andrumas (Düsseldorf)
22.01.2025 в 00:07
Жаль Трубина, кошмарный второй тайм. Но матч конечно огонь вышел!
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trafalgar (Запорожье)
22.01.2025 в 00:07
Не лучший матч Толи,но и барсе все таки фортануло выгрызть тут победу
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Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 00:06
Фантастика
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Spokoyno (Київ)
22.01.2025 в 00:02
Привести ТРИ і вигристи перемогу то неймовірно! Утім крови попили...
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Romedon
22.01.2025 в 00:02
Це було феєрично.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
22.01.2025 в 00:01
Ничего себе. Игры не видел, но видимо было весело. Что там с Араухо, снова чудил? Ювентус всё еще хочет его купить?)
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Spokoyno (Київ)
22.01.2025 в 00:06
Там Щенсни більше натворив... Голкіпер хороший, тільки своїх гравців непомічає
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Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 00:07
Пенья лучше поляка не понимаю почему Пенья не играет он щас в отличной форме на кураже
 
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Море23 (Одесса)
22.01.2025 в 00:06
Араухо хуже мартинеса факт
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