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Известно, какую оценку получил Трубин от статистических порталов за матч ЛЧ против Барселоны
Трубин пропустил 5 мячей
Фото з відкритих джерел
21 января состоялся матч седьмого тура Лиги Чемпионов "Бенфика" - "Барселона" (4:5).
Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов". После завершения поединка статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.4 (Sofascore) и 5.3 (Whoscored).
За все игровое время Трубин пропустил 5 мячей, один из которых помог
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Лучшим в команде Анатолия оказался Вангелис Павлидис, который оформил хет-трик. Он получил от Sofascore 8.6, а от Whoscored - 8.8.
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