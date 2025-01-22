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Известно, какую оценку получил Трубин от статистических порталов за матч ЛЧ против Барселоны

Лига Чемпионов
Обновлено

Трубин пропустил 5 мячей

Известно, какую оценку получил Трубин от статистических порталов за матч ЛЧ против Барселоны

Фото з відкритих джерел

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

21 января состоялся матч седьмого тура Лиги Чемпионов "Бенфика" - "Барселона" (4:5).

Украинский голкипер Анатолий Трубин вышел в стартовом составе "орлов". После завершения поединка статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 6.4 (Sofascore) и 5.3 (Whoscored).

За все игровое время Трубин пропустил 5 мячей, один из которых помог забить "Барселоне", совершил 6 сейвов, отдал 67% точных передач и в целом сделал 34 касания к мячу. Также он допустил результативную ошибку.

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Лучшим в команде Анатолия оказался Вангелис Павлидис, который оформил хет-трик. Он получил от Sofascore 8.6, а от Whoscored - 8.8.

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