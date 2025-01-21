ЛЧ. Брюгге - Ювентус 0:0. Результат, по которому Юве не скучал

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Седьмой тур

Брюгге. "Ян Брейдель Стадион"

"Брюгге" - "Ювентус" 0:0

"Брюгге": Миньоле, Саббе (Сейс 69), Ордонес, Мехеле, Де Куйпер, Оньедика, Яшари, Тальби (Мейер 90), Ванакен, Цолис (Ветлесен 78), Хутгла (Нильссон 69)

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли, Луис (К. Тюрам 77), Веа (Консейсау 66), Коопмейнерс (МакКенни 76), Мбангула (Йилдиз 66), Н. Гонсалес (Влахович 77)

Предупреждения: Коопмейнерс 38, Консейсау 77

Главный арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)

"Ювентус" надеялся, что победа над "Миланом" в Серии А наконец-то высвободит его, выведет на новый путь цельной стабильной высококачественной игры, вытащит из порочного круга до смерти надоевших ничьих. Но в Бельгии он вернулся к результату, с которым будто сросся. Во всех турнирах на всех полях в сезоне добыв его в 16-ый раз, из них в гостях - в девятый. Более того, в Лиге Чемпионов это третья гостевая ничья подряд и вторая гостевая 0:0 подряд.

Такой результат не было сложно предсказать не только из-за его частоты. Также из-за травм, которые сегодня оставили вне стартового состава лучших атакеров "Юве" - Влаховича, Йилдиза, Консейсау. И из-за формы соперника. "Брюгге" не проиграл в 18-ти предыдущих матчах во всех турнирах, одержав в них 15 побед (в том числе над "Астон Виллой" и "Спортингом" в Лиге Чемпионов), в 24-ех предыдущих забивал, дома выиграл 11 матчей подряд.

Сегодня "бьянконери" удалось остановить его далеко от своих ворот, и это уже достижение. Хотя и они не забили после 11-ти матчей во всех турнирах на всех полях с забитыми.

В первом тайме игра была совершенно кошмарной, за которую хочется снять очки обеим командам. Далеко не впервые в этом сезоне в матче с участием "Ювентуса". В самом начале Хутгла после перехвата пробил слишком неточно метров с 18-ти, но на этом все и закончилось в тайме. Его счет по ударам по воротам - 1:1. Итальянцы владели мячом 59 процентов времени, но без скорости и каких-либо идей.

Второй тайм как раз начался очень живо. Ди Грегорио ошибся с розыгрышем мяча, Хутгла замыкал прострел с 14-ти метров - немного неточно. Гонсалес замыкал прострел Локателли в отличной позиции, но не попал по мячу как следует. Далее мы видели чуть неточные удары головой. А Нильссон замыкал слета с линии вратарской чуть выше. И игра в целом была гораздо более живой, с десятью ударами по воротам. Но все равно не уровня Лиги Чемпионов.

В итоге в матче был нанесен лишь один удар в створ ворот.

"Ювентус" играет вничью в седьмом из восьми последних гостевых матчей во всех турнирах, в 11-ом из 17-ти. Пусть и все эти 17 не проиграл. Нынешний результат практически обеспечивает ему место в Топ-24 с 12-ю очками, но практически лишает шансов на Топ-8. То же касается и "Брюгге" с его 11-ю очками. Впрочем, большего они и не хотели, судя по игре. Победить не хотели.