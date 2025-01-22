Пираты бретонского моря. Культовые игроки, выступавшие в Бресте

“Брест” не может похвастаться богатой еврокубковой историей. Более того, коллектив долгое время воспринимался “лифтером” и относительно недавно обрел уверенность в собственных силах — каких-то пять лет назад бретонцы еще сновали по Лиге 1.

С другой стороны, это не значит, что на пути “Бреста” не попадались знаменитости — сейчас мы вас в этом убедим.

Хосе Луис Браун (сезон 1986/87)

Статистика: 31 матч, 1 гол

Хосе Луиса Брауна можно было бы не включать в список, но у центрбека есть весомый, безотказный козырь. Аргентинец провел в сборной всего 36 поединков, но один-единственный мяч пришелся как раз на финал ЧМ-1986. Учитывая, насколько культовой является виктория Диего Марадоны и “альбиселесте”, Браун автоматически вошел в когорту великих.

Параллельно Франсуа Ивенек, президент “Бреста”, мечтал построить мощный проект, заручился поддержкой инвесторов, и сделал все, чтобы привлечь южноамериканца. Защитник резко приобрел популярность, дорого обошелся в смысле зарплаты, задержался на один сезон и быстренько перебрался в испанскую “Мурсию”. Вот такая бездумная политика в будущем и вылезла боком — финансовая бравада, обещания и неспособность их выполнить спровоцировали коллапс 1991-го.

Клод Макелеле (1990-1991 гг.)

Статистика: 12 матчей, 3 гола

Клод Макелеле собрал впечатляющую коллекцию трофеев в мадридском “Реале” и “Челси”, является триумфатором Лиги чемпионов-2002, до сих пор считается эталоном опорного полузащитника. Впрочем, карьера выдающегося игрока не медом мазана, и для начала пришлось подняться с низов — в 1990-х совсем молодой юноша сделал дебютные шаги в “Бресте”.

Участие в 12 матчах обусловлено кризисом, в котором оказался клуб — менеджмент неправильно оперировал финансами, попал в огромные долги и получил на орехи от футбольных инстанций. Несмотря на 11 строчку Лиги 1 1990/91, произошло закономерное понижение во второй дивизион, а затем — и вынужденный, фактически неотвратимый процесс банкротства.

150 миллионов франков, что тяготели над головой, оказались неподъемной ношей, поэтому было решено распустить имеющийся ростер. Так Макелеле стал свободным агентом и присоединился к “Нанту”, которому посвятил более 200 поединков и доказал, что готов к новым вызовам. Все остальное — история.

Lama Ginola Makélélé Guivarch Corentin Martins joueurs de Brest pic.twitter.com/NtwJQFYFoN — VS215 (@MStevarzec) November 10, 2022

Бернар Лама (сезон 1990/91)

Статистика: 41 матч

Бернар Лама самоутвердился в “Пари Сен-Жермен” — в активе вратаря Лига 1, два Кубка Франции, Кубок французской лиги, Суперкубок Франции, Кубок обладателей кубков-1996, взятый в соперничестве с венским “Рапидом”.

Хороший доработок позволил “прописаться” в стане “трехцветных” — на определенном этапе Бернар забетонировал за собой место в “рамке” и председательствовал на ЧЕ-1996. Чемпионаты мира (1998) и Европы (2000) забрал Фабьен Бартез, но никто не сомневался в квалифицированности Лама.

И вот этот гений имел дело с “Брестом” — пришел списанным из “Меца”, без раздумий принял приглашение “пиратов”, отыграл от звонка до звонка и стал одним из лучших по количеству “клиншитов”. Воспринимал бретонцев в роли трамплина, отправился в “Ланс”, а оттуда — в Париж.

Серхио Гойкочеа (сезон 1991/92)

Статистика: 11 матчей

Тоже аргентинец, тоже выстрелил на ЧМ — на этот раз в 1990-м. Будучи дублером, Серхио улыбнулась судьба — Нери Пумпидо, основной вратарь “бело-голубых”, сломался во втором туре, поэтому оставшуюся дистанцию отвели именно Гойкочеа.

Уроженец Буэнос-Айреса прославился сериями пенальти — с Югославией запутал Фарука Хаджибегича и Драгана Стойковича, а против Италии взял попытки Роберто Донадони и Альдо Серены.

Мог Серхио потащить удар и в финале Андреаса Бреме (угадал угол), но не повезло; тем не менее, кипер проснулся знаменитостью и... уехал в Бретань.

Гойкочеа прибыл летом 1991-го, заменил откликнувшегося на предложение “Ланса” Бернара Лама, но, как и все исполнители “Бреста”, ушел, стоило финансовому пузырю лопнуть.

Стефан Гиварш (1989-1991 гг.)

Статистика: 16 матчей, 2 гола

Гиварш является продуктом системы воспитания “Бреста” — был замечен скаутами в четырнадцать. Стремительно преодолел градацию возрастных групп, в 1989-м поднялся в резерв, откуда периодически привлекался Славолюбом Муслиным. Из-за высокой конкуренции на острие атаки не смог себя зарекомендовать; вполне возможно, что исправил бы положение, но все перечеркнули события 1991-го.

Расцвел в “Генгаме”, в 1995-м подписал контракт с “Осером” легендарного Ги Ру, выиграл национальное золото и кубок. Не сразу оправдал надежды (ради этого понадобилась перезагрузка в “Ренне”), но второй заход ознаменовался фурором. Например, в кампании 1997/98 форвард отгрузил 46 голов, возглавил бомбардирский рейтинг Лиги 1 и ударно запомнился в еврокубках — дошел до четвертьфинала КУЕФА, где здорово помучил “Лацио”.

Перформанс пришелся по душе Эме Жаке, поэтому Гиварш попал в заявку на домашний чемпионат мира. Появился на каждой стадии соревнования, ничем не отметился, но классно выглядел в подыгрыше Тьерри Анри и Давиду Трезеге. Когда кто-то вспоминает то поколение, то Стефан с доброй стати не приходит на ум, но он тоже по делу причастен к победе на Мундиале-1998.

Попробовал себя в Великобритании, однако провал в “Ньюкасле” и “Рейнджерсе” лучше выбросить из головы. Вернулся в “Осер”, повесил бутсы на гвоздь в знакомом “Генгаме”.

Давид Жинола (1990-1991 гг.)

Статистика: 53 матча, 15 голов

Давид Жинола оставил о себе добрую память — заслужил признание в “Пари Сен-Жермен”, с которым собрал весь комплект внутренних наград, а затем засиял в “Ньюкасле” и “Тоттенхэме”.

АПЛ, пораженная скиллами француза, отдала дань уважения и назвала его лучшим в 1999-м по нескольким версиям престижных изданий и ассоциаций. Что тут говорить, если этот человек умудрился в стане “шпор” получить трофей — в борьбе с “Лестер Сити” оформил Кубок английской лиги.

Еще в "Бресте" было очевидно, что Давид добьется величия — нападающий отметился серией важных мячей и в 1990-м попал на радар Мишеля Платини, тогдашнего руководителя “галльских петухов”. Лидер по натуре, парень подтвердил статус не только непосредственными действиями на поле, но и продемонстрировал характер в тяжелый для “пиратов” период. Когда в декабре 1991-го во встрече против “Генгама” разъяренные болельщики бросились с трибун и собирались пустить в ход кулаки, именно Жинола успокоил толпу.

После того, как команда полетела в тартарары, на Жинолу вырос бешеный спрос. Пороги обивал “Марсель”, однако наш герой ответил взаимностью парижанам и, как понятно из контекста выше, угадал со следующим местом назначения.

Франк Рибери (сезон 2003/04)

Статистика: 37 матчей, 4 гола, 23 результативные передачи

Франк Рибери может похвастаться рядом престижных наград, среди которых присутствует кубок ЛЧ-2013, претензиями на “Золотой мяч” и всенародной любовью. В то же время надо отметить, что это результат кропотливой работы и лишений на старте — прежде чем выпить амброзии на Олимпе, вингер испытал себя в низших лигах.

“Брест”, который на момент первой половины нулевых боролся за повышение в Лигу 2, протянул руку помощи, и Франк, разочарованный нереализованными шансами в “Булоне” и “Олимпике” из Алеса, выложился на триста процентов.

4 забитых мяча и 23 ассиста (лучший показатель Национальной лиги 2003/04) положительно повлияли на амбиции бретонцев — коллектив не занял лидирующую строчку (всех опередил “Реймс”), но набрал 68 баллов, и этого хватило для промоушена в Лигу 2.

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Удачное выступление привлекло представителей “Нанта” и амстердамского “Аякса”, однако всех опередил “Мец”, причем провернул сделку на бесплатной основе. Пребывание в стане “темно-бордовых” послужило глотком свежего воздуха и закрепило мнение, что Рибери наделен незаурядным талантом — собственно говоря, это вскоре подтвердилось в “Галатасарае” и “Марселе”.