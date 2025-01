В Лиге Чемпионов определилась первая команда, которая прошла в 1/8 финала.

Победа над "Лиллем" дала "Ливерпулю" путёвку в 1/8 финала. Таким образом, "Ливерпуль" пропустит одну стадию турнира.

Английский клуб в 7-ми матчах набрал 21 очко и останется в ТОП-2 общей таблицы Лиги.

"Мерсисайдцы" на этапе Лиги обыграли "Милан", "Болонью", "РБ Лейпциг", "Байер", "Реал", "Жирону" и "Лилль".

