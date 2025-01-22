Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Лиге Чемпионов определилась первая команда, которая прошла в 1/8 финала
Совершили невозможное
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Лиге Чемпионов определилась первая команда, которая прошла в 1/8 финала.
Победа над "Лиллем" дала "Ливерпулю" путёвку в 1/8 финала. Таким образом, "Ливерпуль" пропустит одну стадию турнира.
Английский клуб в 7-ми матчах набрал 21 очко и останется в ТОП-2 общей таблицы Лиги.
"Мерсисайдцы" на этапе Лиги обыграли "Милан", "Болонью", "РБ Лейпциг", "Байер", "Реал", "Жирону" и "Лилль".
Securing our spot in the last 16 ✅✨ pic.twitter.com/lNQNouysss— Liverpool FC (@LFC) January 21, 2025
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Напомним, что первые 8 мест общей таблицы Лиги проходят напрямую в 1/8 финала. Места с 9-24 сыграют стыковые матчи за проход далее.
Остальные команды вылетают из турнира.
"Ливерпуль" обыграл "Лилль" со счётом 2:1. Голами отметились Мохамед Салах и Харви Эллиотт.
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