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В Лиге Чемпионов определилась первая команда, которая прошла в 1/8 финала

Лига Чемпионов
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Совершили невозможное

В Лиге Чемпионов определилась первая команда, которая прошла в 1/8 финала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Лиге Чемпионов определилась первая команда, которая прошла в 1/8 финала.

Победа над "Лиллем" дала "Ливерпулю" путёвку в 1/8 финала. Таким образом, "Ливерпуль" пропустит одну стадию турнира.

Английский клуб в 7-ми матчах набрал 21 очко и останется в ТОП-2 общей таблицы Лиги.

"Мерсисайдцы" на этапе Лиги обыграли "Милан", "Болонью", "РБ Лейпциг", "Байер", "Реал", "Жирону" и "Лилль".

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Напомним, что первые 8 мест общей таблицы Лиги проходят напрямую в 1/8 финала. Места с 9-24 сыграют стыковые матчи за проход далее.

Остальные команды вылетают из турнира.

"Ливерпуль" обыграл "Лилль" со счётом 2:1. Голами отметились Мохамед Салах и Харви Эллиотт.

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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.01.2025 в 01:01
Сім перемог у груповому етапі ЛЧ це дивовижно і варто поваги Та Барселона теж у вісімці... так на 99% Сьогодні будемо знати.
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
22.01.2025 в 01:01
Сім перемог у груповому етапі ЛЧ це дивовижно і варто поваги Та Барселона теж у вісімці... так на 99% Сьогодні будемо знати.
Ответить
0
0

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