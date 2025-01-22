Селтик - Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Швейцарский "Янг Бойз", который остается на дне общей турнирной таблицы Лиги чемпионов, отправляется в Шотландию, где в матче седьмого тура на этапе лиги сыграет с "Селтиком", который стремится выйти в плей-офф. Команда Брендана Роджерса находится на 23-м месте с 9 очками, но за два матча для них многое может измениться.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 22-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 8.

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