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Селтик - Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Селтик - Янг Бойз: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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Швейцарский "Янг Бойз", который остается на дне общей турнирной таблицы Лиги чемпионов, отправляется в Шотландию, где в матче седьмого тура на этапе лиги сыграет с "Селтиком", который стремится выйти в плей-офф. Команда Брендана Роджерса находится на 23-м месте с 9 очками, но за два матча для них многое может измениться.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 22-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 8.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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