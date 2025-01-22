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Селтик - Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Селтик - Янг Бойз: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Селтик - Янг Бойз. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images

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Швейцарский "Янг Бойз", который остается на дне общей турнирной таблицы Лиги чемпионов, отправляется в Шотландию, где в матче седьмого тура на этапе лиги сыграет с "Селтиком", который стремится выйти в плей-офф. Команда Брендана Роджерса находится на 23-м месте с 9 очками, но за два матча для них многое может измениться.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 22-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 8.

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Трансляція матчу Селтік - Янг Бойз
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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