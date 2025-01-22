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Осталось 8 голов до Андрея Шевченко. Нападающий Ливерпуля вошёл в десятку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов всех времён
И с ним до сих пор не подписали новый контракт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" вошёл в десятку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов всех времён.
Мохаммед Салах в матче против "Лилля" отметился голом и вошёл в список лучших бомбардиров Лиги Чемпионов за всё время. Египтянин сравнялся с количеством голов Тьерри Анри.
В списке также есть украинец Андрей Шевченко, у которого 59 голов в Лиге Чемпионов.
Рейтинг выглядит так:
- Криштиану Роналду – 141 гол
- Лионель Месси – 129 голов
- Роберт Левандовский – 102 гола
- Карим Бензема – 90 голов
- Рауль Гонсалес – 71 гол
- Рууд Ван Нистелрой – 60 голов
- Андрей Шевченко – 59 голов
- Томас Мюллер – 55 голов
- Тьерри Анри – 51 гол
- Мохамед Салах – 51 гол
Incredible. ????????????@MoSalah enters the ???????? @ChampionsLeague goalscorers of all-time ???? pic.twitter.com/sewdH6dNTb— Liverpool FC (@LFC) January 21, 2025
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Напомним, что в этом сезоне Лиги Чемпионов Мохамед Салах отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами в 7-ми матчах "Ливерпуля".
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