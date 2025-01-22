Осталось 8 голов до Андрея Шевченко. Нападающий Ливерпуля вошёл в десятку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов всех времён

Нападающий "Ливерпуля" вошёл в десятку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов всех времён.

Мохаммед Салах в матче против "Лилля" отметился голом и вошёл в список лучших бомбардиров Лиги Чемпионов за всё время. Египтянин сравнялся с количеством голов Тьерри Анри.

В списке также есть украинец Андрей Шевченко, у которого 59 голов в Лиге Чемпионов.

Рейтинг выглядит так:

Криштиану Роналду – 141 гол Лионель Месси – 129 голов Роберт Левандовский – 102 гола Карим Бензема – 90 голов Рауль Гонсалес – 71 гол Рууд Ван Нистелрой – 60 голов Андрей Шевченко – 59 голов Томас Мюллер – 55 голов Тьерри Анри – 51 гол Мохамед Салах – 51 гол

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что в этом сезоне Лиги Чемпионов Мохамед Салах отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами в 7-ми матчах "Ливерпуля".