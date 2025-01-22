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Осталось 8 голов до Андрея Шевченко. Нападающий Ливерпуля вошёл в десятку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов всех времён

Лига Чемпионов

И с ним до сих пор не подписали новый контракт

Осталось 8 голов до Андрея Шевченко. Нападающий Ливерпуля вошёл в десятку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов всех времён

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" вошёл в десятку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов всех времён.

Мохаммед Салах в матче против "Лилля" отметился голом и вошёл в список лучших бомбардиров Лиги Чемпионов за всё время. Египтянин сравнялся с количеством голов Тьерри Анри.

В списке также есть украинец Андрей Шевченко, у которого 59 голов в Лиге Чемпионов.

Рейтинг выглядит так:

  1. Криштиану Роналду – 141 гол
  2. Лионель Месси – 129 голов
  3. Роберт Левандовский – 102 гола
  4. Карим Бензема – 90 голов
  5. Рауль Гонсалес – 71 гол
  6. Рууд Ван Нистелрой – 60 голов
  7. Андрей Шевченко – 59 голов
  8. Томас Мюллер – 55 голов
  9. Тьерри Анри – 51 гол
  10. Мохамед Салах – 51 гол
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Напомним, что в этом сезоне Лиги Чемпионов Мохамед Салах отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами в 7-ми матчах "Ливерпуля".

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
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