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Милан – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени

Милан – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шанс для "Милана" подняться в восьмёрку лучших, а для "Жироны" приблизиться в ТОП-24.

Серхио Консейсау дебютирует в Лиге Чемпионов. У "Милана" 15-е место, но клуб эта позиция наверняка не устраивает и хочется подняться выше.

У испанского клуба ситуация иная.Последний раз "Жирона" побеждала 22 октября. После этого 3 поражения подряд и нижние места.

У каждой команды свои цели. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 22 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 4

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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