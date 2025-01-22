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Милан – Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
Шанс для "Милана" подняться в восьмёрку лучших, а для "Жироны" приблизиться в ТОП-24.
Серхио Консейсау дебютирует в Лиге Чемпионов. У "Милана" 15-е место, но клуб эта позиция наверняка не устраивает и хочется подняться выше.
У испанского клуба ситуация иная.Последний раз "Жирона" побеждала 22 октября. После этого 3 поражения подряд и нижние места.
У каждой команды свои цели. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 22 января.
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов
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