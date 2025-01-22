Шахтер - Брест: хорошо ли вы помните противостояние горняков с французскими клубами? Квиз от UA-Футбол

22-го января донецкий "Шахтер" проведет поединок седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25. В немецком городе Гельзенкирхен "горняки" будут принимать французский "Брест".

Перед этой игрой мы предлагаем вам освежить в памяти поединки донецкого клуба против команд из Франции, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, которые касаются матчей "Шахтера" против французов исключительно во времена независимости Украины.