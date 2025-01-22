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Прошлись катком. Аталанта - Штурм 5:0. Видео голов и обзор матча
Разница в классе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" нанесла сокрушительное поражение "Штурму" в 7-м туре основного этапа Лиги чемпионов.
Четыре из пяти голов в поединке коллектив из Бергамо забил во втором тайме.
На данный момент "Аталанта" занимает четвертое место в турнирной таблице, "Штурм" - 32-е.
Лига чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур
"Аталанта" - "Штурм" 5:0
Голы: Ретеги (12), Пашалич (59), де Кетеларе (63), Лукман (90), Брешианини (90+4)
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