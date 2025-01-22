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Додержали результат в меньшинстве. Црвена Звезда - ПСВ 2:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
Додержали результат в меньшинстве. Црвена Звезда - ПСВ 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"ПСВ" одержал минимальную победу над "Црвеной Звездой" на стадии основного этапа Лиги чемпионов.

При счете 3:0 в свою пользу нидерландская команда осталась в меньшинстве и до конца встречи пропустила два гола.

Таким образом, "Црвена Звезда" точно не выйдет в следующею стадию турнира, а "ПСВ" тем временем располагается на 16-й строчке таблицы.

Лига Чемпионов. Этап лиги, 7-й тур

Стадион: "Райко Митич" (Белград)

"Црвена Звезда" — "ПСВ" 2:3

Голы: Ндиайе (71), Джига (77) — де Йонг (17, 23), Фламинго (43)

Удаление: Фламинго (50)

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