  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Шахтер – Брест. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Шахтер – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжит борьбу в основном раунде Лиги чемпионов матчем против французского "Бреста". Номинально домашняя игра для "горняков" состоится на "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене.

Favbet
2.75
3.40
2.64
Узнать больше

Подопечные Марино Пушича занимают 28-е место, имея в своем активе 4 пункта. Французский клуб идет на 9-й позиции, набрав 13 очков.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

Лига чемпионов-2024/25. 7-й тур
22.01.2024
Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена"
"Шахтер" 19:45 "Брест"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляция матча Шахтер - Брест
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Хавбек Ливерпуля - о победном голе в матче против Лилля: Это было моей мечтой
yellow-arrow
Арсенал – Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Милан - Жирона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025
Шахтер (Донецк) Брест смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости