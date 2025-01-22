Шахтер – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" продолжит борьбу в основном раунде Лиги чемпионов матчем против французского "Бреста". Номинально домашняя игра для "горняков" состоится на "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене.

Подопечные Марино Пушича занимают 28-е место, имея в своем активе 4 пункта. Французский клуб идет на 9-й позиции, набрав 13 очков.

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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

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Лига чемпионов-2024/25. 7-й тур

22.01.2024

Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена"

"Шахтер" 19:45 "Брест"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1