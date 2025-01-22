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Шахтер – Брест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Шахтер – Брест. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Донецкий "Шахтер" продолжит борьбу в основном раунде Лиги чемпионов матчем против французского "Бреста". Номинально домашняя игра для "горняков" состоится на "Фельтинс-Арена" в Гельзенкирхене.
Подопечные Марино Пушича занимают 28-е место, имея в своем активе 4 пункта. Французский клуб идет на 9-й позиции, набрав 13 очков.
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Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
Лига чемпионов-2024/25. 7-й тур
22.01.2024
Гельзенкирхен, "Фельтинс-Арена"
"Шахтер" 19:45 "Брест"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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