  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Необязательная осечка бьянконери. Брюгге - Ювентус 0:0. Видеообзор матча
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Необязательная осечка бьянконери. Брюгге - Ювентус 0:0. Видеообзор матча

Лига Чемпионов
Необязательная осечка бьянконери. Брюгге - Ювентус 0:0. Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" расписал сухую ничью с "Брюгге" в рамках основного раунда Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что за весь поединок был нанесен лишь один удар в створ ворот. Сделали это подопечные Тьяго Мотты.

В турнирной таблице "Ювентус" находится на 14-м месте, "Брюгге" - на 17-м.

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Седьмой тур

Брюгге. "Ян Брейдель Стадион"

"Брюгге" - "Ювентус" 0:0

По теме
yellow-arrow
Хавбек Ливерпуля - о победном голе в матче против Лилля: Это было моей мечтой
yellow-arrow
Арсенал – Динамо Загреб. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Милан - Жирона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 22.01.2025
Ювентус (Турин) Лига чемпионов Брюгге
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости