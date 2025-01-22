Лига Чемпионов
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Необязательная осечка бьянконери. Брюгге - Ювентус 0:0. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" расписал сухую ничью с "Брюгге" в рамках основного раунда Лиги чемпионов.
Стоит отметить, что за весь поединок был нанесен лишь один удар в створ ворот. Сделали это подопечные Тьяго Мотты.
В турнирной таблице "Ювентус" находится на 14-м месте, "Брюгге" - на 17-м.
Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Седьмой тур
Брюгге. "Ян Брейдель Стадион"
"Брюгге" - "Ювентус" 0:0
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