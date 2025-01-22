Необязательная осечка бьянконери. Брюгге - Ювентус 0:0. Видеообзор матча

"Ювентус" расписал сухую ничью с "Брюгге" в рамках основного раунда Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что за весь поединок был нанесен лишь один удар в створ ворот. Сделали это подопечные Тьяго Мотты.

В турнирной таблице "Ювентус" находится на 14-м месте, "Брюгге" - на 17-м.

Лига Чемпионов. Раунд Лиги. Седьмой тур

Брюгге. "Ян Брейдель Стадион"

"Брюгге" - "Ювентус" 0:0