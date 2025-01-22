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Уверенный триумф над аутсайдером. Слован - Штутгарт 1:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов

Разобрались без особых проблем

Уверенный триумф над аутсайдером. Слован - Штутгарт 1:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Штутгарт" обыграл "Слован" в выездном поединке 7-го тура Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что украинский хавбек словацкого клуба Даниил Игнатенко не попал в заявку на эту игру.

В турнирной таблице "Слован" находится на предпоследнем, 35-м месте, не имея в активе ни одного балла. "Штутгарт", в то же время, с 10-ю очками поднялся на 21-ю строчку.

7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Братислава. "Национальный стадион".

"Слован" - "Штутгарт" 1:3

Голы: Метсоко 85 - Левелинг 11, 36, Ридер 87

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