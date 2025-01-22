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Уверенный триумф над аутсайдером. Слован - Штутгарт 1:3. Видео голов и обзор матча
Разобрались без особых проблем
Getty Images/Global Images Ukraine
"Штутгарт" обыграл "Слован" в выездном поединке 7-го тура Лиги чемпионов.
Стоит отметить, что украинский хавбек словацкого клуба Даниил Игнатенко не попал в заявку на эту игру.
В турнирной таблице "Слован" находится на предпоследнем, 35-м месте, не имея в активе ни одного балла. "Штутгарт", в то же время, с 10-ю очками поднялся на 21-ю строчку.
7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Братислава. "Национальный стадион".
"Слован" - "Штутгарт" 1:3
Голы: Метсоко 85 - Левелинг 11, 36, Ридер 87
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