Уверенный триумф над аутсайдером. Слован - Штутгарт 1:3. Видео голов и обзор матча

"Штутгарт" обыграл "Слован" в выездном поединке 7-го тура Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что украинский хавбек словацкого клуба Даниил Игнатенко не попал в заявку на эту игру.

В турнирной таблице "Слован" находится на предпоследнем, 35-м месте, не имея в активе ни одного балла. "Штутгарт", в то же время, с 10-ю очками поднялся на 21-ю строчку.

7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Братислава. "Национальный стадион".

"Слован" - "Штутгарт" 1:3

Голы: Метсоко 85 - Левелинг 11, 36, Ридер 87