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Реал - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Реал - Зальцбург: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
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После уверенной победы в Примере над "Лас-Пальмасом" "Реал" будет принимать "Зальцбург", для которого это будет первый официальный матч в 2025 году.
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7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Среда, 22 января
Испания, Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
"Реал" 22:00 "Зальцбург"
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 2
Трансляція матчу Реал - ЗальцбургСмотреть трансляцию
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