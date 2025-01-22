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Реал - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Лига Чемпионов
Обновлено

Реал - Зальцбург: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол

Реал - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

После уверенной победы в Примере над "Лас-Пальмасом" "Реал" будет принимать "Зальцбург", для которого это будет первый официальный матч в 2025 году.

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7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25
Среда, 22 января
Испания, Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)
"Реал" 22:00 "Зальцбург"
Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 2

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Трансляція матчу Реал - Зальцбург
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