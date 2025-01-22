Реал - Зальцбург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

После уверенной победы в Примере над "Лас-Пальмасом" "Реал" будет принимать "Зальцбург", для которого это будет первый официальный матч в 2025 году.

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7-й тур Лиги чемпионов сезона 2024/25

Среда, 22 января

Испания, Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр: Гленн Нюберг (Швеция)

"Реал" 22:00 "Зальцбург"

Видеотрансляция: MEGOGO Футбол 2