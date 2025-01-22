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Хавбек Ливерпуля - о победном голе в матче против Лилля: Это было моей мечтой

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Игрок мерсисайдцев заговорил о своем будущем после зрелищного матча в ЛЧ

Хавбек Ливерпуля - о победном голе в матче против Лилля: Это было моей мечтой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Харви Эллиотт, автор победного гола "Ливерпуля" в матче Лиги чемпионов против "Лилля" (2:1), поделился своими эмоциями от игры в послематчевом интервью для Amazon Prime.

"Трудно передать словами собственные ощущения. Всю свою жизнь я мечтал играть в Лиге чемпионов здесь, на "Энфилде", за свой клуб детства, перед нашими болельщиками. Я особенно рад тому, что смог забить. Моя семья следила за игрой с трибун, так что это было что-то невероятное".

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"Что я хотел сказать своим празднованием? Думаю, все достаточно очевидно. Я никуда не собираюсь уходить! Это моя команда, это мой клуб. Я разговаривал с тренером, я понимаю ситуацию, что я не могу всегда играть в стартовом составе. Он просто сказал мне наслаждаться игрой, делать это ради себя. Я хотел выйти на поле и повлиять на результат, пытаясь помочь команде", — добавил Эллиотт.

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В этом сезоне 21-летний Харви Эллиотт отметился двумя голами и одним ассистом в 12 матчах за клуб во всех турнирах. Также добавим, что "Ливерпуль" сейчас лидирует в общей турнирной таблице Лиги чемпионов, одержав семь побед в семи матчах, тем самым обеспечив себе выход в плей-офф.

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Источник:
Amazon Prime Video Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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