Болонья установила историческое достижение в Лиге чемпионов

Итальянская "Болонья" одержала первую победу в Лиге чемпионов в истории клуба, обыграв дортмундскую "Боруссию" (2:1) на "Ренато Даль'Ара". Для этого им понадобилось семь игр в этом турнире. Неожиданный результат этого матча привел к тому, что "шмели" уволили своего главного тренера.

