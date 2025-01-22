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Болонья установила историческое достижение в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

В дебютном для них сезоне в этом турнире

Болонья установила историческое достижение в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянская "Болонья" одержала первую победу в Лиге чемпионов в истории клуба, обыграв дортмундскую "Боруссию" (2:1) на "Ренато Даль'Ара". Для этого им понадобилось семь игр в этом турнире. Неожиданный результат этого матча привел к тому, что "шмели" уволили своего главного тренера.

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Также отметим, что "красно-синие" в последний раз побеждали в еврокубках еще в начале августа 2002 года, когда им удалось обыграть чешский "Теплице" со счетом 3:1 в Кубке Интертото.

В этом сезоне "Болонья" набрала 5 очков после семи матчей, что позволяет им находиться на 27-м месте в общей турнирной таблице самого престижного еврокубка.

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Боруссия (Дортмунд) Болонья Лига чемпионов
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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Андрей Журба
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