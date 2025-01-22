Болонья установила историческое достижение в Лиге чемпионов

Итальянская "Болонья" одержала первую победу в Лиге чемпионов в истории клуба, обыграв дортмундскую "Боруссию" (2:1) на "Ренато Даль'Ара". Для этого им понадобилось семь игр в этом турнире. Неожиданный результат этого матча привел к тому, что "шмели" уволили своего главного тренера.

First ever Champions League win for Bologna ❤️????#UCL pic.twitter.com/b7ko60BSNK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 21, 2025

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Также отметим, что "красно-синие" в последний раз побеждали в еврокубках еще в начале августа 2002 года, когда им удалось обыграть чешский "Теплице" со счетом 3:1 в Кубке Интертото.

В этом сезоне "Болонья" набрала 5 очков после семи матчей, что позволяет им находиться на 27-м месте в общей турнирной таблице самого престижного еврокубка.