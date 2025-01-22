Арне Слот спокойно отреагировал на выход своей команды в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот отреагировал на победу своей команды в матче с "Лиллем" (2:1) в Лиге чемпионов и прокомментировал выход своей команды в плей-офф.

"Мы провели замечательный матч с командой, которая очень хорошо защищалась. Они имели серию из 21 матча без поражений, но в их составе нет игроков мирового уровня. Они имеют хороших игроков, однако их преимущество заключается в команде, настолько они дисциплинированы".

"То, что мы обеспечили себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, еще ничего не значит. Мне очень трудно сказать, что мы действительно будем иметь преимущество из-за нашего места в таблице, но, как и в теннисе, лучше играть против 24-го соперника, чем против 8-го или 12-го. Но для меня самым важным сегодня вечером является тот факт, что мы пропустим раунд стыковых матчей и отправимся сразу в следующую стадию", — добавил Слот.