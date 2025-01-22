Спарта - Интер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Отличная возможность для "Интера" обеспечить себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Пробовать помешать выполнить эту задачу "нерадзурри" будет пражская "Спарта", у которой еще есть теоретические шансы на попадание в плей-офф.

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"Спарта" – "Интер" 22:00

Лига Чемпионов. 7-й тур

22 января. Прага. "Дженерали Арена"

Арбитр: Раду Петреску (Румыния)

Видеотрансляция: Megogo 7