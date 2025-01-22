Рафинья - после матча с Бенфикой: Были фаны, которые оскорбляли меня. Я отвечал тем же

Вингер "Барселоны" Рафинья прокомментировал камбэк своей команды в игре с "Бенфикой" (5:4) в Лиге чемпионов, а также упомянул о конфликте с болельщиками "орлов".

"Мы знаем наш потенциал. Мы доверяем тренеру, а он доверяет нам – это самое главное и не зависит от результата на поле.

Мы сразу знали, что можем перевернуть эту встречу, и команда смогла довести это до конца. "Барса" не сдавалась и смогла завоевать победу.

Я уважаю всех. Когда я уходил с поля, были фанаты, которые оскорбляли меня. Я отвечал тем же. Знаю, что не должен этого делать. Мы все злимся. Если они уважают меня, я уважаю их", - сказал бразилец.