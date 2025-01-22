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Мотта - о матче с Брюгге в ЛЧ: Все команды, которые сюда приезжают, сталкивались со сложностями

Лига Чемпионов

Менеджер бьянконери отреагировал на очередную ничью своих подопечных

Мотта - о матче с Брюгге в ЛЧ: Все команды, которые сюда приезжают, сталкивались со сложностями

Фото - Сайт Ювентуса - www.juventus.com

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Тренер туринского "Ювентуса" Тьяго Мотта прокомментировал результат встречи его команды с бельгийским "Брюгге" в седьмом туре Лиги чемпионов, которая закончилась нулевой ничьей.

"Все команды, которые играли на выезде с "Брюгге", сталкивались со сложностями. Они очень хорошо защищаются, поэтому нам было нелегко. Мы не страдали в обороне, но мы не создали достаточно, чтобы выиграть эту игру".

"Мы могли сыграть намного лучше. Впрочем, мы не рисковали проиграть. Наши форварды прекрасно знают, как надо действовать, чтобы наносить вред соперникам, но этого не получилось сделать сегодня", — добавил Тьяго Мотта.

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Также отметим, что "Ювентус" на данный момент находится на 14-м месте, набрав 12 очков. Через неделю на них ждет игра с португальской "Бенфикой", которая занимает 18-ю строчку в общей турнирной таблице Лиги чемпионов.

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Ювентус (Турин) Брюгге Тьяго Мотта
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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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