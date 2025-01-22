Селтик - Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ

Швейцарский "Янг Бойз", который не смог обеспечить себе хоть какие-то шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, отправляется в Шотландию, где в матче седьмого тура на этапе лиги сыграет с "Селтиком". Команда Брендана Роджерса пока занимает 21-е место в общей турнирной таблице, однако за два матча многое может измениться.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

22 января. 22:00. Глазго. "Селтик Парк"

Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 8