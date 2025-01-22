Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Селтик - Янг Бойз. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
Селтик - Янг Бойз: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.25 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцарский "Янг Бойз", который не смог обеспечить себе хоть какие-то шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, отправляется в Шотландию, где в матче седьмого тура на этапе лиги сыграет с "Селтиком". Команда Брендана Роджерса пока занимает 21-е место в общей турнирной таблице, однако за два матча многое может измениться.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур
22 января. 22:00. Глазго. "Селтик Парк"
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 8
Трансляція матчу Селтік - Янг БойзСмотреть трансляцию
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо не проиграло в Лиге Европы, камбек Барселоны, будущее Анчелотти, усиление для Руха. Главные новости за 21 января
- Шоу до последней минуты. Бенфика – Барселона 4:5. Видеообзор матча
- "Почему именно мы?". Галатасарай – Динамо. Обзор послематчевой турецкой прессы
- Динамо в ЛЕ, Шахтер в ЛЧ, Трубин против Барсы, Ман Сити – Челси. Расписание футбола на 20 – 26 января
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000