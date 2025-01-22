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"Я очень горжусь этим". Звездный нападающий Ливерпуля прокомментировал свой рекорд результативности в ЛЧ

Лига Чемпионов

Египтянин стал первым игроком в истории клуба, кому покорилось такое достижение

"Я очень горжусь этим". Звездный нападающий Ливерпуля прокомментировал свой рекорд результативности в ЛЧ

Getty Images / Global Images Ukraine.

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Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал свой рекорд результативности в еврокубках после того как в матче Лиги чемпионов против "Лилля" (2:1) он забил 50-й гол в составе "красных" в турнирах под эгидой УЕФА.

"Конечно, это то, чем я очень горжусь. Я очень счастлив, что мне удалось помочь своей команде одержать победу, поэтому это что-то невероятное. Быть первым игроком, который достиг этого, я действительно этим очень горжусь. Я очень много работал, поэтому я рад достичь этого. Я считаю, что мы являемся одной из лучших команд. Мы играем очень хорошо, поэтому нам нужно продолжать в том же духе. Посмотрим, где мы окажемся в конце сезона".

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В этом сезоне Мохамед Салах забил 22 гола и отдал 17 ассистов в 31 матче во всех турнирах за "Ливерпуль".

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Лига чемпионов Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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