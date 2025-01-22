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Флик - после 5:4 с Бенфикой: Сумасшедшая игра. Не думаю, что когда-либо сталкивался с подобным камбэком

Лига Чемпионов

Невероятное шоу

Флик - после 5:4 с Бенфикой: Сумасшедшая игра. Не думаю, что когда-либо сталкивался с подобным камбэком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после волевой победы над "Бенфикой" в 7-м туре основного раунда Лиги чемпионов (5:4).

"Это была крайне сумасшедшая игра. Самый позитивный момент - это наш менталитет. Мы совершили камбэк, и это замечательно. Это футбол, и именно за это мы его любим.

Я не думаю, что когда-либо сталкивался с подобным камбэком. Это невероятно. В первом тайме мы играли не так хорошо. Соперник был очень хорош в переходных фазах и забил первый гол. Они заставили нас очень глубоко обороняться. Мы не были в правильной позиции. Во втором тайме мы были лучше. Замены очень помогли нам.

Щенсный? Какой игрок не совершает ошибок? Это нормально, мы выигрываем вместе и проигрываем вместе. Дело не только в одном футболисте. Менталитет... иногда приходится играть так. Мне понравилось то, что я увидел во втором тайме.

Очень важно сосредоточиться на матчах с "Валенсией" и "Аталантой". Мы не должны расслабляться", - приводит слова Флика Marca.

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Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Барселона Ханси Флик
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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