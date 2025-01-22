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Флик - после 5:4 с Бенфикой: Сумасшедшая игра. Не думаю, что когда-либо сталкивался с подобным камбэком
Невероятное шоу
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после волевой победы над "Бенфикой" в 7-м туре основного раунда Лиги чемпионов (5:4).
"Это была крайне сумасшедшая игра. Самый позитивный момент - это наш менталитет. Мы совершили камбэк, и это замечательно. Это футбол, и именно за это мы его любим.
Я не думаю, что когда-либо сталкивался с подобным камбэком. Это невероятно. В первом тайме мы играли не так хорошо. Соперник был очень хорош в переходных фазах и забил первый гол. Они заставили нас очень глубоко обороняться. Мы не были в правильной позиции. Во втором тайме мы были лучше. Замены очень помогли нам.
Щенсный? Какой игрок не совершает ошибок? Это нормально, мы выигрываем вместе и проигрываем вместе. Дело не только в одном футболисте. Менталитет... иногда приходится играть так. Мне понравилось то, что я увидел во втором тайме.
Очень важно сосредоточиться на матчах с "Валенсией" и "Аталантой". Мы не должны расслабляться", - приводит слова Флика Marca.
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