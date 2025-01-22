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ПСЖ - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
ПСЖ - Манчестер Сити: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.25 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
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В матче седьмого тура Лиги чемпионов есть безумная вывеска — "Манчестер Сити" едет в гости к "Пари Сен-Жермен". Два гранда европейского футбола сойдутся на "Парк де Пренс", чтобы определить сильнейшего. Обе команды находятся не в лучшем турнирном положении, рискуя остаться без плей-офф, потому эта игра обязательно будет напряженной от самого начала до конца. Кто сможет получить три очка? Увидим этим вечером.
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур
22 января. 22:00 Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" — "Манчестер Сити"
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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