ПСЖ - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В матче седьмого тура Лиги чемпионов есть безумная вывеска — "Манчестер Сити" едет в гости к "Пари Сен-Жермен". Два гранда европейского футбола сойдутся на "Парк де Пренс", чтобы определить сильнейшего. Обе команды находятся не в лучшем турнирном положении, рискуя остаться без плей-офф, потому эта игра обязательно будет напряженной от самого начала до конца. Кто сможет получить три очка? Увидим этим вечером.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

22 января. 22:00 Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" — "Манчестер Сити"

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1