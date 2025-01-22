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ПСЖ - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

ПСЖ - Манчестер Сити: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.25 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

ПСЖ - Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче седьмого тура Лиги чемпионов есть безумная вывеска — "Манчестер Сити" едет в гости к "Пари Сен-Жермен". Два гранда европейского футбола сойдутся на "Парк де Пренс", чтобы определить сильнейшего. Обе команды находятся не в лучшем турнирном положении, рискуя остаться без плей-офф, потому эта игра обязательно будет напряженной от самого начала до конца. Кто сможет получить три очка? Увидим этим вечером.

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур
22 января. 22:00 Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" — "Манчестер Сити"
Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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Манчестер Сити Пари Сен-Жермен смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
22.01.2025 в 14:18
Авжеж, якщо ПСЖ не виграє, то скоріш за все пролетить, як фанера над Парижем Вперед МС програш гостям теж може вилізти боком... Тобто не потраплянням у наступний раунд.
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
22.01.2025 в 14:18
Авжеж, якщо ПСЖ не виграє, то скоріш за все пролетить, як фанера над Парижем Вперед МС програш гостям теж може вилізти боком... Тобто не потраплянням у наступний раунд.
Ответить
0
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