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Впервые с 2012 года. Брюгге и Ювентус повторили антифутбольный рекорд в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов

Удивительная статистика

Впервые с 2012 года. Брюгге и Ювентус повторили антифутбольный рекорд в Лиге чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче седьмого тура Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" и туринский "Ювентус" расписали нулевую ничью. Команды повторили антифутбольный рекорд в Лиге чемпионов 2012 года.

По данным аналитического портала Opta Analyst, в этом поединке был зафиксирован только один удар в створ ворот на две команды, который нанес футболист "старой синьоры". Согласно их информации, это первый случай с 23-го октября 2012 года, когда в матче Лиги чемпионов между "Лиллем" и мюнхенской "Баварией" (0:1) тоже был нанесен только один удар. Правда в той игре немцы смогли одержать победу.

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Также добавим, что "Ювентус" в шестнадцатый раз сыграл вничью в текущем сезоне, проведя 30 игр во всех турнирах.

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Ювентус (Турин) Лига чемпионов Брюгге
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Источник:
Opta
Опубликовал: Андрей Журба
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