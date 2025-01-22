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Впервые с 2012 года. Брюгге и Ювентус повторили антифутбольный рекорд в Лиге чемпионов
Удивительная статистика
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче седьмого тура Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге" и туринский "Ювентус" расписали нулевую ничью. Команды повторили антифутбольный рекорд в Лиге чемпионов 2012 года.
По данным аналитического портала Opta Analyst, в этом поединке был зафиксирован только один удар в створ ворот на две команды, который нанес футболист "старой синьоры". Согласно их информации, это первый случай с 23-го октября 2012 года, когда в матче Лиги чемпионов между "Лиллем" и мюнхенской "Баварией" (0:1) тоже был нанесен только один удар. Правда в той игре немцы смогли одержать победу.
1 - Club Brugge v Juventus is the first UEFA Champions League match that has seen at most one shot on target since Lille v FC Bayern München on 23 October 2012. Minimalist.#CLUJuve #UCL pic.twitter.com/BedS5GS3TP— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 21, 2025
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Также добавим, что "Ювентус" в шестнадцатый раз сыграл вничью в текущем сезоне, проведя 30 игр во всех турнирах.
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