Милан - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В Серии А "Милан" страдает. А вот в других турнирах все в порядке. "Россонери" завоевали титул Суперкубка Италии. В Кубке страны команда дошла до чвертьфинала. А в Лиге Чемпионов у миланского коллектива четыре победы подряд. У "Жироны" все наоборот. Восьмое место в лиге неплохое для нее, а вот из Кубка Испании она вылетела, а в еврокубке находится на грани вылета. Сохранится ли принцип "совсем другого турнира" для обеих команд в очном матче?

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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур

22 января. 22:00 Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" — "Жирона"

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4