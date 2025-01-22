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Милан - Жирона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Милан - Жирона: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 22.01.25 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
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В Серии А "Милан" страдает. А вот в других турнирах все в порядке. "Россонери" завоевали титул Суперкубка Италии. В Кубке страны команда дошла до чвертьфинала. А в Лиге Чемпионов у миланского коллектива четыре победы подряд. У "Жироны" все наоборот. Восьмое место в лиге неплохое для нее, а вот из Кубка Испании она вылетела, а в еврокубке находится на грани вылета. Сохранится ли принцип "совсем другого турнира" для обеих команд в очном матче?
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Лига Чемпионов. Этап лиги. Седьмой тур
22 января. 22:00 Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" — "Жирона"
Главный судья: Тобиас Штилер (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4
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