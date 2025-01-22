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Один из аутсайдеров Ла Лиги в шутливой форме поиздевался над участниками Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Смелый подход к самопиару

Один из аутсайдеров Ла Лиги в шутливой форме поиздевался над участниками Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский "Леганес", который в этом сезоне выступает в Ла Лиге, в шутливой форме поиздевался над участниками Лиги чемпионов, которые не смогли обыграть "Барселону" и мадридский "Атлетико" посреди этой недели.

Официальный профиль клуба в соцсетях выложил результаты своих матчей против испанских грандов, в которых они одержали минимальные победы со счетом 1:0, подписав это сообщение следующим образом: "Привет, "Бенфика" и "Байер", если что — можете обратиться к нам за помощью".

Отметим, что португальская "Бенфика" потеряла очки в матче с "Барселоной" (4:5), а леверкузенский "Байер" не смог удержать победный результат в Мадриде, играя против "Атлетико" (2:1).

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Также добавим, что "Леганес", несмотря на победы над "Барселоной" и "Атлетико", находится на 15-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, оторвавшись от зоны вылета всего на три очка.

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Бавария (Мюнхен) Атлетико (Мадрид) Бенфика (Лиссабон) Барселона Леганес
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Источник:
CD Leganes
Опубликовал: Андрей Журба
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