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Один из аутсайдеров Ла Лиги в шутливой форме поиздевался над участниками Лиги чемпионов
Смелый подход к самопиару
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский "Леганес", который в этом сезоне выступает в Ла Лиге, в шутливой форме поиздевался над участниками Лиги чемпионов, которые не смогли обыграть "Барселону" и мадридский "Атлетико" посреди этой недели.
Официальный профиль клуба в соцсетях выложил результаты своих матчей против испанских грандов, в которых они одержали минимальные победы со счетом 1:0, подписав это сообщение следующим образом: "Привет, "Бенфика" и "Байер", если что — можете обратиться к нам за помощью".
???? Holi @SLBenfica @bayer04_es, cualquier cosita nos decís ???? pic.twitter.com/XT7IvTjO12— C.D. Leganés (@CDLeganes) January 21, 2025
Отметим, что португальская "Бенфика" потеряла очки в матче с "Барселоной" (4:5), а леверкузенский "Байер" не смог удержать победный результат в Мадриде, играя против "Атлетико" (2:1).
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Также добавим, что "Леганес", несмотря на победы над "Барселоной" и "Атлетико", находится на 15-м месте в турнирной таблице Ла Лиги, оторвавшись от зоны вылета всего на три очка.
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