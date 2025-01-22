Экс-хавбек Шахтера - о Бресте: Это соперник, который не боится авторитетов

Бывший полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Олег Шелаев поделился ожиданиями от противостояния донецкого клуба с французским "Брестом" в Лиге чемпионов.

"Горняки" еще сохраняют минимальные шансы пробиться в следующий раунд, но на очереди соперник, не боящийся авторитетов. Поэтому "горожане" на виду, как в Лиге чемпионов, так и на внутренней арене. Прежде всего, футболистам "Шахтера" нужно дорожить мячом, потому что "Брест" – скоростная команда, мастерски контратакующая.

Сегодня интересно будет наблюдать, как "горняки" будут наступать. Тем не менее, уход Сикана – это серьезная потеря, ведь он умело открывался, при необходимости придерживал мяч, достаточно эффективно действовал в завершающей фазе. Не исключено, что будут какие-то тактические перестроения.

Что касается итогового счета, то, думаю, что "Шахтеру" не удастся завоевать столь желанные три очка", - подытожил Шелаев.