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Экс-хавбек Шахтера - о Бресте: Это соперник, который не боится авторитетов

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Многое будет зависеть от выбранной тактики

Экс-хавбек Шахтера - о Бресте: Это соперник, который не боится авторитетов

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Бывший полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Олег Шелаев поделился ожиданиями от противостояния донецкого клуба с французским "Брестом" в Лиге чемпионов.

"Горняки" еще сохраняют минимальные шансы пробиться в следующий раунд, но на очереди соперник, не боящийся авторитетов. Поэтому "горожане" на виду, как в Лиге чемпионов, так и на внутренней арене. Прежде всего, футболистам "Шахтера" нужно дорожить мячом, потому что "Брест" – скоростная команда, мастерски контратакующая.

Сегодня интересно будет наблюдать, как "горняки" будут наступать. Тем не менее, уход Сикана – это серьезная потеря, ведь он умело открывался, при необходимости придерживал мяч, достаточно эффективно действовал в завершающей фазе. Не исключено, что будут какие-то тактические перестроения.

Что касается итогового счета, то, думаю, что "Шахтеру" не удастся завоевать столь желанные три очка", - подытожил Шелаев.

"Брест" располагается на 9-м месте турнирной таблицы ЛЧ с 13-ю очками. "Шахтер", в свою очередь, занимает 28-е место и имеет на счету 4 балла.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
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