Болельщики Фейеноорда устроили пиротехническое шоу возле отеля Баварии перед матчем ЛЧ

Перед матчем Лиги чемпионов болельщики "Фейеноорда" устроили пиротехническое шоу возле отеля, где остановились игроки "Баварии".

Фанаты нидерландского клуба запустили большое количество фейерверков прямо под окнами номеров, где отдыхала мюнхенская команда.

Feyenoord ultras group RJK set off fireworks last night at the hotel where Bayern players were sleeping



