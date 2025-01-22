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Болельщики Фейеноорда устроили пиротехническое шоу возле отеля Баварии перед матчем ЛЧ

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"Горячий" прием в Роттердаме

Болельщики Фейеноорда устроили пиротехническое шоу возле отеля Баварии перед матчем ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Перед матчем Лиги чемпионов болельщики "Фейеноорда" устроили пиротехническое шоу возле отеля, где остановились игроки "Баварии".

Фанаты нидерландского клуба запустили большое количество фейерверков прямо под окнами номеров, где отдыхала мюнхенская команда.

Напомним, что матч 7-го тура ЛЧ "Фейенорд" - "Бавария" состоится 22 января в 22:00 по Киеву.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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