Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Болельщики Фейеноорда устроили пиротехническое шоу возле отеля Баварии перед матчем ЛЧ
"Горячий" прием в Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine
Перед матчем Лиги чемпионов болельщики "Фейеноорда" устроили пиротехническое шоу возле отеля, где остановились игроки "Баварии".
Фанаты нидерландского клуба запустили большое количество фейерверков прямо под окнами номеров, где отдыхала мюнхенская команда.
Feyenoord ultras group RJK set off fireworks last night at the hotel where Bayern players were sleeping— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 22, 2025
???? @hooliganscz1999
pic.twitter.com/iMTj4L0gyc
Напомним, что матч 7-го тура ЛЧ "Фейенорд" - "Бавария" состоится 22 января в 22:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Элина Свитолина осталась без прорыва на Australian Open-2025 в контексте личного рекорда
- Болонья - Боруссия Дортмунд. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.01.2025
- 30 лет вместе: Гвардиола разводится с женой
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров