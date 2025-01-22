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С Эгиналду на острие. Стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ с Брестом

Лига Чемпионов
Обновлено

Стартовые составы команд

С Эгиналду на острие. Стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ с Брестом

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 22 января, "Шахтер" в условно домашнем матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов примет французский "Брест".

Матч начнется в 19:30 и уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Марлон, Судаков, Педриньо, Кевин, Эгиналду

Запасные: Твардовский, Фесюн, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Невертон, Траоре

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"Брест": Бизот, Перейра Лаже, Ндиай, Шардонне, Ляля, Ндумбия, Маньетти, Фернандес, Камара, Бальде, Ажорк

Запасные: Кудер, Жони, дель Кастильо, Сима, Лес-Мелу, Салах, Февр, Кулибали

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Шахтер" - "Брест".

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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