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С Эгиналду на острие. Стартовый состав Шахтера на матч ЛЧ с Брестом
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 22 января, "Шахтер" в условно домашнем матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов примет французский "Брест".
Матч начнется в 19:30 и уже известны стартовые составы команд.
"Шахтер": Ризнык, Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Крыськив, Марлон, Судаков, Педриньо, Кевин, Эгиналду
Запасные: Твардовский, Фесюн, Конопля, Фарина, Степаненко, Швед, Зубков, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Невертон, Траоре
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"Брест": Бизот, Перейра Лаже, Ндиай, Шардонне, Ляля, Ндумбия, Маньетти, Фернандес, Камара, Бальде, Ажорк
Запасные: Кудер, Жони, дель Кастильо, Сима, Лес-Мелу, Салах, Февр, Кулибали
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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