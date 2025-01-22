Гол Рафиньи, организованный Трубиным, стал лишь третьим в истории Лиги Чемпионов по интересному показателю.

Нападающий "Барселоны" забил гол головой из-за пределов штрафной. Такой гол стал третьим в истории Лиги Чемпионов.

Этот гол также стал первым с 2003 года. Тогда Руне Ланге выступая за "Брюгге" забил подобный гол в матче против "Аякса".

Напомним, что в матче "Бенфика – Барселона" Анатолий Трубин поспособствовал голу бразильского нападающего. На 64-й минуте украинский голкипер сделал неточную длинную передачу. Видео момента смотрите на сайте.

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К слову, матч против "Бенфики" (5:4) помог выйти "Барселоне" в 1/8 финала Лиги Чемпионов. Обзор поединка доступен на сайте.