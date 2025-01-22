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"Продажа форварда не станет проблемой". Экс-игрок Шахтера – о шансах в игре с Брестом и потере Сикана
От матча с французами многое зависит
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" Юрий Селезнев поделился мнением по поводу шансов "горняков" в сегодняшнем матче основного раунда Лиги чемпионов с французским "Брестом", который состоится на условно домашней арене нашей команды в немецком Гельзенкирхене.
– Если брать по названию соперника, то "Брест" – команда, которая для "Шахтера" по силам, – считает он. – Но следует учитывать, что горняки будут проводить этот поединок в разгар подготовки к весенней части сезона-2024/25 в Украине, а вот у французов чемпионат продолжается. Так что я думаю, если игра завершится вничью, то для украинской команды это будет хорошо.
- Но горняки меньше всего думают о таком итоге, ведь понятно, что их цель – только победа.
– Именно так. Если "Шахтер" сегодня выиграет, то он будет сохранять шансы на то, чтобы продолжить выступления в Лиге чемпионов. В случае ничейного исхода и поражения с этой надеждой придется попрощаться. Но повторюсь: хотя у "горняков" есть шансы, "Брест" все же в лучшей ситуации. Игроки этой команды имеют постоянную игровую практику, находятся в тонусе. Поэтому горнякам в этой игре будет очень тяжело. И все же надежды на положительный результат сохраняются.
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– Как оцениваете трансфер нападающего "Шахтера" Даниила Сикана в турецкий "Трабзонспор"?
- Если честно, то этот футболист не делал какой-либо погоды в "Шахтере". У донецкой команды есть нападающий Лассина Траоре – а они по манере игры плюс-минус похожие футболисты. Так что я не думаю, что продажа Сикана будет большой проблемой. Да, это хороший футболист. Но он не являлся лидером "Шахтера".
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