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РБ Лейпциг – Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени

РБ Лейпциг – Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"РБ Лейпциг" вылетел уже из Лиги Чемпионов и два матча может проводить в статусе контрольных. На команду ничего не давит.

"Спортинг" же продолжает борьбу в Лиге Чемпионов и сейчас на 19-м месте с 10-ю баллами. Победа поднимет команду, а вот поражение немного усугубит шансы пройти далее.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2

Лига Чемпионов. 7-й тур.

22 января 2025. Лейпциг. "РБ Арена"

Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Латвия)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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