РБ Лейпциг – Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"РБ Лейпциг" вылетел уже из Лиги Чемпионов и два матча может проводить в статусе контрольных. На команду ничего не давит.

"Спортинг" же продолжает борьбу в Лиге Чемпионов и сейчас на 19-м месте с 10-ю баллами. Победа поднимет команду, а вот поражение немного усугубит шансы пройти далее.

Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Лига Чемпионов. 7-й тур.

22 января 2025. Лейпциг. "РБ Арена"

Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Латвия)

Трансляция: Megogo Футбол 2

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