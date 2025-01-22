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РБ Лейпциг – Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся в 19:45 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
"РБ Лейпциг" вылетел уже из Лиги Чемпионов и два матча может проводить в статусе контрольных. На команду ничего не давит.
"Спортинг" же продолжает борьбу в Лиге Чемпионов и сейчас на 19-м месте с 10-ю баллами. Победа поднимет команду, а вот поражение немного усугубит шансы пройти далее.
Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляция на Megogo Футбол 2
Лига Чемпионов. 7-й тур.
22 января 2025. Лейпциг. "РБ Арена"
Главный судья: Манфредас Лукьянчукас (Латвия)
Трансляция: Megogo Футбол 2
Если у Вас нет возможности посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка прочитайте отчет о матче на сайте, а также посмотрите обзор опасных моментов.
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