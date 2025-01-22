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"Мы не будем недооценивать их". Звездный хавбек Баварии высказался о матче против Фейеноорда в ЛЧ
Игрок поделился мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала прокомментировал матч 7-го тура Лиги чемпионов, где команда сыграет против "Фейеноорда".
"Мы не будем недооценивать "Фейеноорд", но я надеюсь, что мы победим. Они хорошо играют в контратаках, у них есть талант и качество.
Несколько моих друзей, которые здесь играли, уже сказали, что будет очень громко. Но мы с нетерпением ждем этого поединка", - сказал футболист.
"Фейенорд" - "Бавария" состоится 22 января. Начало - в 22:00 по Киеву.
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