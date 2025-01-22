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"Мы не будем недооценивать их". Звездный хавбек Баварии высказался о матче против Фейеноорда в ЛЧ

Лига Чемпионов

Игрок поделился мыслями

"Мы не будем недооценивать их". Звездный хавбек Баварии высказался о матче против Фейеноорда в ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Баварии" Джамал Мусиала прокомментировал матч 7-го тура Лиги чемпионов, где команда сыграет против "Фейеноорда".

"Мы не будем недооценивать "Фейеноорд", но я надеюсь, что мы победим. Они хорошо играют в контратаках, у них есть талант и качество.

Несколько моих друзей, которые здесь играли, уже сказали, что будет очень громко. Но мы с нетерпением ждем этого поединка", - сказал футболист.

"Фейенорд" - "Бавария" состоится 22 января. Начало - в 22:00 по Киеву.

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Бавария (Мюнхен) Фейеноорд (Роттердам) Джамал Мусиала
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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